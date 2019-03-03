Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Анжи (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Оренбург
|03.03.19
|Анжи
|Анжи
|10.03.19
|Локомотив
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Анжи
|0 - 001.12.18
|Уфа
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"Анжи" отменил запланированный сбор в Турции
Наставник "Анжи" Магомед Адиев сообщил, что команда проведет второй зимний сбор так же, как и первый, в Кисловодске.
"У нас был запланирован сбор в Турции с 5 февраля, но он отменился, в итоге мы на втором сборе будет тренироваться в Кисловодске, куда приедем 3 февраля", - цитирует Адиева "Р-Спорт".
"У нас был запланирован сбор в Турции с 5 февраля, но он отменился, в итоге мы на втором сборе будет тренироваться в Кисловодске, куда приедем 3 февраля", - цитирует Адиева "Р-Спорт".
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