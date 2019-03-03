Анжи (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Оренбург03.03.19Анжи
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Анжи0 - 001.12.18Уфа

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"Анжи" отменил запланированный сбор в Турции

Наставник "Анжи" Магомед Адиев сообщил, что команда проведет второй зимний сбор так же, как и первый, в Кисловодске.

"У нас был запланирован сбор в Турции с 5 февраля, но он отменился, в итоге мы на втором сборе будет тренироваться в Кисловодске, куда приедем 3 февраля", - цитирует Адиева "Р-Спорт".
Теги: Анжи Адиев
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