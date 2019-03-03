Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Ярослав Ракицкий: на Украине чемпионат слабый и не интересный. В России на две головы сильнее

Новобранец "Зенита" Ярослав Ракицкий после перехода в питерский клуб из "Шахтера", сравнил российский и украинский чемпионаты.

"Российский чемпионат на голову или на две сильнее украинского. На Украине чемпионат слабый и не очень интересный. Мне хотелось перейти в топ-команду. Я рад, что перешел в "Зенит". Я готов играть за команду и за город. За это будьте спокойны", — передает слова Ракицкого Sport24.
Теги: Ракицкий Зенит Шахтер
Сегодня, 15:40
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(5)
#7  golden Axe   (Сегодня, 16:55)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
В зените нужен такой биомусор как Фурсенко, Рахитский ,Сямак,Тимощук
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#6  Колян Безмолвный   (Сегодня, 16:28)
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Болеет за:
«Спартак»
Что есть то есть...Украинский чемпионат это вообще днище полное!Одна команда только есть средненького уровня европейского - Шахтер.А все остальные команды это просто днище уровня даже не чемпионшипа а третьей английской лиги!Ну и еще есть Динамо Киев уровня чемпионшипа ну или чемпиона Греции или Чехии например!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#5  truten74   (Сегодня, 16:25)
  • -1
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«Бока Хуниорс» приняла предложение «Зенита» о трансфере полузащитники Вильмара Барриоса. Сумма перехода составит 18 млн евро. Переговоры с 25-летним колумбийцем находятся в финальной стадии.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#4  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 16:18)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
попу лизм


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!"
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#3  лад  USSR (Сегодня, 16:02)
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  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кажется Ракицкого мало интересует мнение рагуль на его счет.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:53)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
жаль за сборную России тебе нельзя играть! а так бы с Джикией был бы хороший тандем в сборной!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  iDEAD  Череповец (Сегодня, 15:52)
  • -3
  •  (5)

Не "В" Зенит , а "НА" Зенит ! кек
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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