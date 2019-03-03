Ярослав Ракицкий: на Украине чемпионат слабый и не интересный. В России на две головы сильнее

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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Новобранец "Зенита" Ярослав Ракицкий после перехода в питерский клуб из "Шахтера", сравнил российский и украинский чемпионаты.
"Российский чемпионат на голову или на две сильнее украинского. На Украине чемпионат слабый и не очень интересный. Мне хотелось перейти в топ-команду. Я рад, что перешел в "Зенит". Я готов играть за команду и за город. За это будьте спокойны", — передает слова Ракицкого Sport24.
"Российский чемпионат на голову или на две сильнее украинского. На Украине чемпионат слабый и не очень интересный. Мне хотелось перейти в топ-команду. Я рад, что перешел в "Зенит". Я готов играть за команду и за город. За это будьте спокойны", — передает слова Ракицкого Sport24.
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