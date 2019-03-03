Известный агент Марко Трабукки получил административную должность в клубе РПЛ

Агент Марко Трабукки получил должность в "Оренбурге".Итальянца казахского происхождения представили игрокам клуба как специалиста по селекционной работе."Да, нам его представил президент клуба, что он пришел в клуб, по селекционной работе. Мое мнение – не знаю, для чего. У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера.По трансферам в клубе все было нормально, у нас хорошие футболисты, все выкладываются на 100%, мы идем неплохо, неплохо играем. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю", – рассказал голкипер "Оренбурга" Александр Довбня.