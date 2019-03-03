Известный агент Марко Трабукки получил административную должность в клубе РПЛ

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Оренбург (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Оренбург
|Нет даты
|Крылья
Советов
|Оренбург
|03.03.19
|Анжи
|Сыгранные
|Локомотив
|2 - 108.12.18
|Оренбург
|Оренбург
|1 - 024.11.18
|Уфа
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Итальянца казахского происхождения представили игрокам клуба как специалиста по селекционной работе.
"Да, нам его представил президент клуба, что он пришел в клуб, по селекционной работе. Мое мнение – не знаю, для чего. У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера.
По трансферам в клубе все было нормально, у нас хорошие футболисты, все выкладываются на 100%, мы идем неплохо, неплохо играем. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю", – рассказал голкипер "Оренбурга" Александр Довбня.
Р-Спорт
Итальянца казахского происхождения представили игрокам клуба как специалиста по селекционной работе.
"Да, нам его представил президент клуба, что он пришел в клуб, по селекционной работе. Мое мнение – не знаю, для чего. У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера.
По трансферам в клубе все было нормально, у нас хорошие футболисты, все выкладываются на 100%, мы идем неплохо, неплохо играем. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю", – рассказал голкипер "Оренбурга" Александр Довбня.
Р-Спорт
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