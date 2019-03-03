Оренбург (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
...
16 Енисей 17 10
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ОренбургНет датыКрылья
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Оренбург03.03.19Анжи
Сыгранные
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Оренбург1 - 024.11.18Уфа

Новости партнеров

Известный агент Марко Трабукки получил административную должность в клубе РПЛ

Агент Марко Трабукки получил должность в "Оренбурге".

Итальянца казахского происхождения представили игрокам клуба как специалиста по селекционной работе.

"Да, нам его представил президент клуба, что он пришел в клуб, по селекционной работе. Мое мнение – не знаю, для чего. У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера.

По трансферам в клубе все было нормально, у нас хорошие футболисты, все выкладываются на 100%, мы идем неплохо, неплохо играем. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю", – рассказал голкипер "Оренбурга" Александр Довбня.

Р-Спорт
Теги: Оренбург Трабукки
Сегодня, 15:43
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(3)
#7  rwspartach  Россия (Сегодня, 16:42)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Комменты снизу оставили епaнутые сектанты,но никак не нормальные болельщики Спартака...
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#6  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:23)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Понял,что пилить с газпрёмом выгоднее. Остается друга карреру подтянуть...

не удивлюсь, если каррера летом там окажется! одно хорошо, что Траббуки теперь не будет рядом со Спартаком!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#5  Realist2000   (Сегодня, 16:21)
  • -2
  •  (6)

Понял,что пилить с газпрёмом выгоднее. Остается друга карреру подтянуть...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#4  borlas   (Сегодня, 16:10)
  • -1
  •  (7)
online

Чего не понятно?
Газпром ищет замену Семаку. smile
Каррера приготовился.
До лета будет стажировка в Оренбурге. Проявит себя - летом Семак на выход. smile
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
#3  GS  Москва (Сегодня, 15:57)
  • 0
  •  (6)

tiki,
Газпром пригрел в благодарность за развал Спартака.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#2  iDEAD  Череповец (Сегодня, 15:51)
  • +1
  •  (7)

Зачем зачем , деньги воровать .Зарабатывать на контрактах. Из Спартака погнали , теперь нашел новое пристанище
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 15:45)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Спартак Оренбург дружба?там вроде Газпром ранее рулил


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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