ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Фёдор Чалов: можно сказать, что ноги нас сейчас не слушаются

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о победе в контрольном матче над "Норшелланном" (2:1).

"Сейчас всем нам тяжело, можно сказать, ноги не слушаются. Но самое главное, что мы выиграли. У нас было еще несколько голевых моментов, могли забивать, но приберегли голы и на следующий матч. "Норшелланн" оказался весьма крепкой командой. Вроде бы молодые ребята, но действуют очень организованно. Честно говоря, сегодня нам пришлось очень непросто, они тоже создавали моменты у наших ворот. Впрочем, нам надо отталкиваться от своей игры. Повторюсь, самое главное, что мы победили", - цитирует Чалова Bobsoccer.
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 16:36
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