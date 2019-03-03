Сергей Семак - о Ракицком: игрок, посвятивший предыдущему клубу 17 лет, достоин уважения

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в своем инстаграме поприветствовал новичка команды защитника Ярослава Ракицкого."Рады видеть в команде Ярослава Ракицкого! Игрок, посвятивший предыдущему клубу 17 лет, достоин уважения. Новый этап в карьере и новый вызов. Добро пожаловать, Ярослав!" - написал Семак.