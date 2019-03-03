Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Сергей Семак - о Ракицком: игрок, посвятивший предыдущему клубу 17 лет, достоин уважения

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в своем инстаграме поприветствовал новичка команды защитника Ярослава Ракицкого.

"Рады видеть в команде Ярослава Ракицкого! Игрок, посвятивший предыдущему клубу 17 лет, достоин уважения. Новый этап в карьере и новый вызов. Добро пожаловать, Ярослав!" - написал Семак.

Теги: сема Ракицкий Зенит
Сегодня, 17:24
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#1  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 18:26)
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а семак украинский знает или не интересно он же оттуда
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
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