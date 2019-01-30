РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Роман Павлюченко: о возобновлении карьеры речи пока не идёт

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сообщил, что не подписывал контракт с "Араратом".не имеет официальных договоренностей с московским футбольным клубом "Арарат".

"Нельзя говорить о каком-то возвращении в "Арарат": есть тренировки, игры, для себя занимаюсь, бегаю. Никаких официальных договоренностей, контрактов нет. О возобновлении карьеры речи пока не идёт", - цитирует футболиста ТАСС.

Павлюченко стал игроком "Арарата" в мае 2017 года, в ноябре того же года контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Позднее нападающий заявил о намерении завершить профессиональную карьеру. В августе 2018 года Павлюченко сообщил, что проведет четыре матча за ногинскую команду третьего дивизиона первенства России "Знамя".
Теги: Павлюченко Арарат
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