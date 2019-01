Сестра Ракицкого: брат, ты чемпион, ты легенда

View this post on Instagram

Донецкий «Шахтер» - клуб, где воплощаются мечты. Как нелегко ты пробивался в академию «горняков», сколько было преград, но ты победил! Ты прошел все ступеньки, чтобы стать игроком первой команды. И летом 2009 года сбылась мечта всей нашей семьи - ты стал первым академиком клуба, который подписал контракт с первой командой «Шахтера»? 17 лет ты строил здесь свою историю. С первых матчей Мирча Луческу доверил тебе место в основном составе, где Ярослав Ракицкий стал незаменимым. Ты оправдал доверие - стал ежегодно добывать с командой золото. Только золото. В конце 2018 сбылась и моя мечта - работать с тобой, брат, на одном футбольном поле. Только ты с мячом, а я с микрофоном. Эти эмоции не описать... Брат @rakitskyy_official , ты чемпион, ты #ЛЕГЕНДА44 ?????? Там где ты, там победы! Все получится!