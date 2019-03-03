Сестра Ракицкого: брат, ты чемпион, ты легенда

Сестра защитника Ярослава Ракицкая Дарья Ракицкая пожелала удачи своему брату в "Зените"."Шахтер" – клуб, где воплощаются мечты. Как нелегко ты пробивался в академию горняков, сколько было преград, но ты победил. Ты прошел все ступеньки, чтобы стать игроком первой команды.Ты оправдал доверие – стал ежегодно добывать с командой золото. Только золото. Брат, ты чемпион, ты легенда. Там где ты, там победы. Все получится", – написала Ракицкая в инстаграме.