Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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Сестра Ракицкого: брат, ты чемпион, ты легенда
"Шахтер" – клуб, где воплощаются мечты. Как нелегко ты пробивался в академию горняков, сколько было преград, но ты победил. Ты прошел все ступеньки, чтобы стать игроком первой команды.
Ты оправдал доверие – стал ежегодно добывать с командой золото. Только золото. Брат, ты чемпион, ты легенда. Там где ты, там победы. Все получится", – написала Ракицкая в инстаграме.
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Донецкий «Шахтер» - клуб, где воплощаются мечты. Как нелегко ты пробивался в академию «горняков», сколько было преград, но ты победил! Ты прошел все ступеньки, чтобы стать игроком первой команды. И летом 2009 года сбылась мечта всей нашей семьи - ты стал первым академиком клуба, который подписал контракт с первой командой «Шахтера»? 17 лет ты строил здесь свою историю. С первых матчей Мирча Луческу доверил тебе место в основном составе, где Ярослав Ракицкий стал незаменимым. Ты оправдал доверие - стал ежегодно добывать с командой золото. Только золото. В конце 2018 сбылась и моя мечта - работать с тобой, брат, на одном футбольном поле. Только ты с мячом, а я с микрофоном. Эти эмоции не описать... Брат @rakitskyy_official , ты чемпион, ты #ЛЕГЕНДА44 ?????? Там где ты, там победы! Все получится!
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