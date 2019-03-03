Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Сестра Ракицкого: брат, ты чемпион, ты легенда

Сестра защитника Ярослава Ракицкая Дарья Ракицкая пожелала удачи своему брату в "Зените".

"Шахтер" – клуб, где воплощаются мечты. Как нелегко ты пробивался в академию горняков, сколько было преград, но ты победил. Ты прошел все ступеньки, чтобы стать игроком первой команды.

Ты оправдал доверие – стал ежегодно добывать с командой золото. Только золото. Брат, ты чемпион, ты легенда. Там где ты, там победы. Все получится", – написала Ракицкая в инстаграме.

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Донецкий «Шахтер» - клуб, где воплощаются мечты. Как нелегко ты пробивался в академию «горняков», сколько было преград, но ты победил! Ты прошел все ступеньки, чтобы стать игроком первой команды. И летом 2009 года сбылась мечта всей нашей семьи - ты стал первым академиком клуба, который подписал контракт с первой командой «Шахтера»? 17 лет ты строил здесь свою историю. С первых матчей Мирча Луческу доверил тебе место в основном составе, где Ярослав Ракицкий стал незаменимым. Ты оправдал доверие - стал ежегодно добывать с командой золото. Только золото. В конце 2018 сбылась и моя мечта - работать с тобой, брат, на одном футбольном поле. Только ты с мячом, а я с микрофоном. Эти эмоции не описать... Брат @rakitskyy_official , ты чемпион, ты #ЛЕГЕНДА44 ?????? Там где ты, там победы! Все получится!

A post shared by Ракицкая Дарья/ Darya Rakitska (@rakitskaya_official) on

Теги: Ракицкий Зенит Шахтер
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