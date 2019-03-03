Жена Глушакова требует делить совместно нажитое имущество 50 на 50

Никулинский суд Москвы предложил полузащитнику московского "Спартака" Денису Глушакову и его бывшей супруге заключить мировое соглашение по делу о разделе имущества."Сегодня суд в отличие от прошлого заседания принял наши уточненные исковые требования. В конце заседания, перед тем как отложить рассмотрение дела, суд предложил сторонам заключить мировое соглашение", — рассказала редставительница экс-супруги футболиста Алиса Образцова."Мы готовы к мировому соглашению, но только на условиях того, что имущество будет поделено 50 на 50", — уточнила свою позицию Дарья Глушакова.Данное судебное разбирательство о разделе имущества супругов по ходатайству представителей футболиста проходит в закрытом режиме.При этом адвокат Сергей Жорин пояснял РАПСИ, что имущественные требования по исковому заявлению Глушаковой о разделе совместно нажитого имущества окончательно ещё не определены, поскольку экспертная оценка пока не была проведена."Можно только сказать, что речь идёт о нескольких квартирах, денежных средствах семьи и автомобилях. Полного списка имущества, которое подлежит разделу нет, на данный момент его не сможет представить ни одна из сторон", — добавил адвокат.