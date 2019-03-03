Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Жена Глушакова требует делить совместно нажитое имущество 50 на 50

Никулинский суд Москвы предложил полузащитнику московского "Спартака" Денису Глушакову и его бывшей супруге заключить мировое соглашение по делу о разделе имущества.

"Сегодня суд в отличие от прошлого заседания принял наши уточненные исковые требования. В конце заседания, перед тем как отложить рассмотрение дела, суд предложил сторонам заключить мировое соглашение", — рассказала редставительница экс-супруги футболиста Алиса Образцова.

"Мы готовы к мировому соглашению, но только на условиях того, что имущество будет поделено 50 на 50", — уточнила свою позицию Дарья Глушакова.

Данное судебное разбирательство о разделе имущества супругов по ходатайству представителей футболиста проходит в закрытом режиме.

При этом адвокат Сергей Жорин пояснял РАПСИ, что имущественные требования по исковому заявлению Глушаковой о разделе совместно нажитого имущества окончательно ещё не определены, поскольку экспертная оценка пока не была проведена.

"Можно только сказать, что речь идёт о нескольких квартирах, денежных средствах семьи и автомобилях. Полного списка имущества, которое подлежит разделу нет, на данный момент его не сможет представить ни одна из сторон", — добавил адвокат.

РАПСИ
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 18:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:28)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
50% ей за любовь и верность? Брачный контракт надо было составлять, ушла бы голодранкой. Но Дениска молодой был, глупый и бедный, осталась только глупость.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#1  Сандр   (Сегодня, 18:25)
  • 0
  •  (0)
online

Зачем раздражать болел этими вбросами где присутствуют абсурдные халявные деньги, если бы он заработал их в Европе то нет вопросов, а не в России где нищее население.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.