Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Жена Глушакова требует делить совместно нажитое имущество 50 на 50
Никулинский суд Москвы предложил полузащитнику московского "Спартака" Денису Глушакову и его бывшей супруге заключить мировое соглашение по делу о разделе имущества.
"Сегодня суд в отличие от прошлого заседания принял наши уточненные исковые требования. В конце заседания, перед тем как отложить рассмотрение дела, суд предложил сторонам заключить мировое соглашение", — рассказала редставительница экс-супруги футболиста Алиса Образцова.
"Мы готовы к мировому соглашению, но только на условиях того, что имущество будет поделено 50 на 50", — уточнила свою позицию Дарья Глушакова.
Данное судебное разбирательство о разделе имущества супругов по ходатайству представителей футболиста проходит в закрытом режиме.
При этом адвокат Сергей Жорин пояснял РАПСИ, что имущественные требования по исковому заявлению Глушаковой о разделе совместно нажитого имущества окончательно ещё не определены, поскольку экспертная оценка пока не была проведена.
"Можно только сказать, что речь идёт о нескольких квартирах, денежных средствах семьи и автомобилях. Полного списка имущества, которое подлежит разделу нет, на данный момент его не сможет представить ни одна из сторон", — добавил адвокат.
РАПСИ
"Сегодня суд в отличие от прошлого заседания принял наши уточненные исковые требования. В конце заседания, перед тем как отложить рассмотрение дела, суд предложил сторонам заключить мировое соглашение", — рассказала редставительница экс-супруги футболиста Алиса Образцова.
"Мы готовы к мировому соглашению, но только на условиях того, что имущество будет поделено 50 на 50", — уточнила свою позицию Дарья Глушакова.
Данное судебное разбирательство о разделе имущества супругов по ходатайству представителей футболиста проходит в закрытом режиме.
При этом адвокат Сергей Жорин пояснял РАПСИ, что имущественные требования по исковому заявлению Глушаковой о разделе совместно нажитого имущества окончательно ещё не определены, поскольку экспертная оценка пока не была проведена.
"Можно только сказать, что речь идёт о нескольких квартирах, денежных средствах семьи и автомобилях. Полного списка имущества, которое подлежит разделу нет, на данный момент его не сможет представить ни одна из сторон", — добавил адвокат.
РАПСИ
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