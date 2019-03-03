Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

"Локомотив" продлил контракты с Антоном Миранчуком, Мироновым, Куликовым и Дорофеевым

"Локомотив" объявил о продлении контрактов с с полузащитниками Антоном Миранчуком, Алексеем Мироновым, Даниилом Куликовым и Никитой Дорофеевым.

Контракт с Миранчуком рассчитан до лета 2021 года, с Мироновым, Куликовым и Дорофеевым – до конца 2022.

ФК "Локомотив"
Теги: Локомотив Миранчук Ан.
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