"Локомотив" продлил контракты с Антоном Миранчуком, Мироновым, Куликовым и Дорофеевым

"Локомотив" объявил о продлении контрактов с с полузащитниками Антоном Миранчуком, Алексеем Мироновым, Даниилом Куликовым и Никитой Дорофеевым.Контракт с Миранчуком рассчитан до лета 2021 года, с Мироновым, Куликовым и Дорофеевым – до конца 2022.