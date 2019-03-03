Полузащитник Алексей Евсеев находится на просмотре в "Енисее", который в настоящее проводит сборы в турецком Белеке.Ранее Евсеев расторг контракт с "Уралом", за который он выступал с 2017 года.В текущем сезоне Евсеев провел 5 матчей в чемпионате России, в которых получил одну желтую карточку и одну красную. "Енисей" после 17 туров занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.