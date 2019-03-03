Енисей (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Енисей03.03.19Ростов
Крылья
Советов		10.03.19Енисей
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Енисей1 - 101.12.18Ахмат

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Алексей Евсеев находится на просмотре в "Енисее"

Полузащитник Алексей Евсеев находится на просмотре в "Енисее", который в настоящее проводит сборы в турецком Белеке.

Ранее Евсеев расторг контракт с "Уралом", за который он выступал с 2017 года.

В текущем сезоне Евсеев провел 5 матчей в чемпионате России, в которых получил одну желтую карточку и одну красную. "Енисей" после 17 туров занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Sport24
Теги: Евсеев Енисей
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