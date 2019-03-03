Алексей Евсеев находится на просмотре в "Енисее"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Енисей (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Енисей
|03.03.19
|Ростов
|Крылья
Советов
|10.03.19
|Енисей
|Сыгранные
|ЦСКА
|2 - 108.12.18
|Енисей
|Енисей
|1 - 101.12.18
|Ахмат
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В текущем сезоне Евсеев провел 5 матчей в чемпионате России, в которых получил одну желтую карточку и одну красную. "Енисей" после 17 туров занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Sport24
Ранее Евсеев расторг контракт с "Уралом", за который он выступал с 2017 года.
В текущем сезоне Евсеев провел 5 матчей в чемпионате России, в которых получил одну желтую карточку и одну красную. "Енисей" после 17 туров занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Sport24
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