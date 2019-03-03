Рубин (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Рубин03.03.19Ахмат
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Рубин1 - 130.11.18Динамо

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РФС снял запрет с "Рубина" на регистрацию новых игроков

Палата по разрешению споров РФС сняла запрет с казанского "Рубина" на регистрацию новых игроков.

"В Доме футбола состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС, на котором было вынесено следующее решение: удовлетворить заявление "Рубина" о снятии запрета на регистрацию новых футболистов", - говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
Теги: Рубин
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#1  Realist2000   (Сегодня, 20:54)
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Откат за Азмуна?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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