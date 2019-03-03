Александр Довбня: о готовности пока тяжело говорить, только второй сбор начался

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Оренбург (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Оренбург
|Нет даты
|Крылья
Советов
|Оренбург
|03.03.19
|Анжи
|Сыгранные
|Локомотив
|2 - 108.12.18
|Оренбург
|Оренбург
|1 - 024.11.18
|Уфа
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Голкипер "Оренбурга" Александр Довбня рассказал , как проходят зимние сборы.
"Сборы проходят хорошо, погода не очень радует, правда, но тренерский штаб находит выходы из ситуации, так что все идет по плану. Настроение у всех хорошее, выкладываются все на 100%. О готовности пока тяжело говорить, только второй сбор начался. Более конкретно будет видно к третьему сбору, там уже и состав будет наигрываться. Тренеры смотрят, приглядываются", - цитирует футболиста РИА Новости.
"Сборы проходят хорошо, погода не очень радует, правда, но тренерский штаб находит выходы из ситуации, так что все идет по плану. Настроение у всех хорошее, выкладываются все на 100%. О готовности пока тяжело говорить, только второй сбор начался. Более конкретно будет видно к третьему сбору, там уже и состав будет наигрываться. Тренеры смотрят, приглядываются", - цитирует футболиста РИА Новости.
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