Оренбург (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
ОренбургНет датыКрылья
Советов
Оренбург03.03.19Анжи
Сыгранные
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Оренбург1 - 024.11.18Уфа

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Александр Довбня: о готовности пока тяжело говорить, только второй сбор начался

Голкипер "Оренбурга" Александр Довбня рассказал , как проходят зимние сборы.

"Сборы проходят хорошо, погода не очень радует, правда, но тренерский штаб находит выходы из ситуации, так что все идет по плану. Настроение у всех хорошее, выкладываются все на 100%. О готовности пока тяжело говорить, только второй сбор начался. Более конкретно будет видно к третьему сбору, там уже и состав будет наигрываться. Тренеры смотрят, приглядываются", - цитирует футболиста РИА Новости.
Теги: Довбня Оренбург
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