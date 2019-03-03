Игрока "Боки Хуниорс" не пустили в клубный автобус из-за трансфера в "Зенит"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:53
Денис Суарес стал игроком лондонского "Арсенала"
Денис Суарес стал игроком лондонского "Арсенала"
Вчера, 23:47
Неймар посетил Барселону из-за травмы
Неймар посетил Барселону из-за травмы
Вчера, 23:28
Дарья Глушакова: эти деньги копились годами, это совместно нажитое имущество, а он его вывел (9)
Дарья Глушакова: эти деньги копились годами, это совместно нажитое имущество, а он его вывел (9)
Вчера, 23:06
Василий Уткин: Ракицкий приоткрыл, так сказать, ящик Бандеры (8)
Василий Уткин: Ракицкий приоткрыл, так сказать, ящик Бандеры (8)
Вчера, 22:12
Арнор Сигурдссон принял участие в тренировке ЦСКА
Арнор Сигурдссон принял участие в тренировке ЦСКА
Вчера, 21:46
Полузащитник "Наполи" перешел в "Монако"
Полузащитник "Наполи" перешел в "Монако"
Вчера, 21:31
Александр Козлов будет играть в "Арарате"
Александр Козлов будет играть в "Арарате"
Вчера, 21:22
Президент "Урала": трансферная кампания закончена (1)
Президент "Урала": трансферная кампания закончена (1)
Вчера, 20:36
"Спартак" выставил кубок "Матч Премьер" в клубном музее (56)
"Спартак" выставил кубок "Матч Премьер" в клубном музее (56)
Вчера, 20:28
РФС снял запрет с "Рубина" на регистрацию новых игроков (1)
РФС снял запрет с "Рубина" на регистрацию новых игроков (1)
Вчера, 19:47
Алексей Евсеев находится на просмотре в "Енисее" (1)
Алексей Евсеев находится на просмотре в "Енисее" (1)
Вчера, 19:24
"Рубин" сыграл вничью со "Слованом"
"Рубин" сыграл вничью со "Слованом"
Вчера, 19:22
"Локомотив" продлил контракты с Антоном Миранчуком, Мироновым, Куликовым и Дорофеевым (2)
"Локомотив" продлил контракты с Антоном Миранчуком, Мироновым, Куликовым и Дорофеевым (2)
Вчера, 19:07
Дзюба, Жирков и Тарасов поддержали Кокорина (5)
Дзюба, Жирков и Тарасов поддержали Кокорина (5)
Вчера, 18:31
Миха Мевля может продолжить карьеру в "Эмполи" (2)
Миха Мевля может продолжить карьеру в "Эмполи" (2)
Вчера, 18:07
Сестра Ракицкого: брат, ты чемпион, ты легенда
Сестра Ракицкого: брат, ты чемпион, ты легенда
Вчера, 17:24
Сергей Семак - о Ракицком: игрок, посвятивший предыдущему клубу 17 лет, достоин уважения (6)
Сергей Семак - о Ракицком: игрок, посвятивший предыдущему клубу 17 лет, достоин уважения (6)
Вчера, 17:14
Лука Джорджевич: Дзюба отлично выглядел на чемпионате мира. Надеюсь, он обойдется без травм и будет в порядке
Лука Джорджевич: Дзюба отлично выглядел на чемпионате мира. Надеюсь, он обойдется без травм и будет в порядке
Вчера, 16:36
Фёдор Чалов: можно сказать, что ноги нас сейчас не слушаются (6)
Фёдор Чалов: можно сказать, что ноги нас сейчас не слушаются (6)
Вчера, 16:28
Суд принял уточненный иск жены Дениса Глушакова
Суд принял уточненный иск жены Дениса Глушакова
Вчера, 16:23
Маурицио Сарри: если Азар хочет уйти, то пусть уходит (1)
Маурицио Сарри: если Азар хочет уйти, то пусть уходит (1)
Вчера, 16:18
Анхель Ди Мария: Паредес может многое дать "ПСЖ"
Анхель Ди Мария: Паредес может многое дать "ПСЖ"
Вчера, 15:47
"Значит Кокорина сажают" - Василий Уткин прокомментировал интерес "Зенита" к Азмуну (24)
"Значит Кокорина сажают" - Василий Уткин прокомментировал интерес "Зенита" к Азмуну (24)
Вчера, 15:40
Ярослав Ракицкий: на Украине чемпионат слабый и не интересный. В России на две головы сильнее (21)
Ярослав Ракицкий: на Украине чемпионат слабый и не интересный. В России на две головы сильнее (21)
Вчера, 15:13
Источник: Синдзи Кагава перейдет в "Монако" (6)
Источник: Синдзи Кагава перейдет в "Монако" (6)
Вчера, 15:11
"Анжи" отменил запланированный сбор в Турции
"Анжи" отменил запланированный сбор в Турции
Вчера, 14:48
Неймар пропустит более двух месяцев из-за травмы
Неймар пропустит более двух месяцев из-за травмы
Вчера, 14:22
"Анжи" выступил с заявлением относительно ситуации со снятием газоном на домашнем стадионе клуба
"Анжи" выступил с заявлением относительно ситуации со снятием газоном на домашнем стадионе клуба
Вчера, 14:07
Отец Романа Нойштедтера: у сына были предложения из России (1)
Отец Романа Нойштедтера: у сына были предложения из России (1)
Вчера, 12:53
Борис Игнатьев: видно, что у Кононова будет команда с тотальным контролем мяча и быстрыми контратаками (4)
Борис Игнатьев: видно, что у Кононова будет команда с тотальным контролем мяча и быстрыми контратаками (4)
Вчера, 12:35
Источник: клуб РПЛ предложил "Рубину" 10 млн евро за Азмуна (36)
Источник: клуб РПЛ предложил "Рубину" 10 млн евро за Азмуна (36)
Игрока "Боки Хуниорс" не пустили в клубный автобус из-за трансфера в "Зенит"
Полузащитник аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос официально переходит в петербургский "Зенит".
О том, что сделка закрыта, футболисту сообщили прямо перед посадкой в автобус — команда должна была направиться на игру с "Сан-Мартин" в рамках чемпионата Аргентины. Игроку сообщили, что на игру он не поедет, а новый клуб уже ждет его.
По неофициальным данным, сумма сделки составляет €15 млн. .
За "Боку Хуниорс" Барриос провел 59 матчей, забил один мяч, сделал две голевые передачи, получил 14 желтых карточек и один раз был удален с поля в результате двух предупреждений.
"Газета.ру"
О том, что сделка закрыта, футболисту сообщили прямо перед посадкой в автобус — команда должна была направиться на игру с "Сан-Мартин" в рамках чемпионата Аргентины. Игроку сообщили, что на игру он не поедет, а новый клуб уже ждет его.
По неофициальным данным, сумма сделки составляет €15 млн. .
За "Боку Хуниорс" Барриос провел 59 матчей, забил один мяч, сделал две голевые передачи, получил 14 желтых карточек и один раз был удален с поля в результате двух предупреждений.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.