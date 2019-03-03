Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Игрока "Боки Хуниорс" не пустили в клубный автобус из-за трансфера в "Зенит"

Полузащитник аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос официально переходит в петербургский "Зенит".

О том, что сделка закрыта, футболисту сообщили прямо перед посадкой в автобус — команда должна была направиться на игру с "Сан-Мартин" в рамках чемпионата Аргентины. Игроку сообщили, что на игру он не поедет, а новый клуб уже ждет его.

По неофициальным данным, сумма сделки составляет €15 млн. .

За "Боку Хуниорс" Барриос провел 59 матчей, забил один мяч, сделал две голевые передачи, получил 14 желтых карточек и один раз был удален с поля в результате двух предупреждений.

"Газета.ру"
Теги: Бока Хуниорс Зенит
Вчера, 23:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(2)
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 00:29)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Печально, что люди так открыто завидуют.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 00:29)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
не пустили в клубный автобус
Ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца - это точно про автора заголовка. Профессия у него вторая по древности, но первая - по подлости.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#5  fd65   (Сегодня, 00:25)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто ж бомжей в цивилизованное общество пускает....?
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#4  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:15)
  • -2
  •  (2)
online

это индеец, да, неумойки?! smile
или он давно не умывался и поэтому попал именно к вам?! sweat_smile
отмоете?


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#3  ШаХерезада   (Сегодня, 00:08)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Хуесос ты, сказать тебе нечего)


--------------------
Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#2  Mahoylich  Москва (Вчера, 23:54)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Статистика на троечку. Чем он так привлек Зенит.?


--------------------
Болельщик Спартака с 1967года.
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#1  suarez   (Вчера, 23:45)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Неплохо статью назвали
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.