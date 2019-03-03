Игрока "Боки Хуниорс" не пустили в клубный автобус из-за трансфера в "Зенит"

Полузащитник аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос официально переходит в петербургский "Зенит".О том, что сделка закрыта, футболисту сообщили прямо перед посадкой в автобус — команда должна была направиться на игру с "Сан-Мартин" в рамках чемпионата Аргентины. Игроку сообщили, что на игру он не поедет, а новый клуб уже ждет его.По неофициальным данным, сумма сделки составляет €15 млн. .За "Боку Хуниорс" Барриос провел 59 матчей, забил один мяч, сделал две голевые передачи, получил 14 желтых карточек и один раз был удален с поля в результате двух предупреждений.