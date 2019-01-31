РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Григорий Иванов: "Зенит" может арендовать у "Урала" Юсупова

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что нападающий Артем Юсупов может быть арендован "Зенитом".

В нынешнем сезоне 21-летний футболист три раза выходил на замену за основу "шмелей".

"Есть вариант, что Юсупов отправится в аренду в "Зенит" и будет выступать за вторую команду в ФНЛ. Сейчас Артем тренируется с "Зенитом-2". Парню нужно получать игровую практику, расти", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 05:58
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