РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
...
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
16 Енисей 17 10
полная таблица

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Крылья Советов (Россия)

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Советов
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов

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Александр Самедов: расстались со "Спартаком" нормально

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов рассказал, как отреагировал на звонок спортивного директора "Спартака" Сергея Родионова с известием о решении расторгнуть контракт, которое принято на совете директоров клуба. По словам игрока, он был удивлен.

– Уход из "Спартака" оставил ощущение недосказанности. Как все было?

– Расстались с клубом мы абсолютно нормально. "Спартак" в декабре позвонил, сказал, что видит ситуацию вот так, я сказал, что после отпуска вернусь и поговорим. Встретились, поговорили – клуб сказал свои условия расторжения контракта, я свои. "Спартак" полностью удовлетворил мои пожелания, мы разошлись мирно, я благодарен клубу, все хорошо.

– Помните момент, когда вам позвонил Сергей Родионов с известием о том, что клуб предлагает расторгнуть контракт?

– Я был в отпуске в Таиланде. Мне действительно позвонил Сергей Юрьевич, рассказал о решении, которое принято на совете директоров клуба. Выслушал, сказал ок, предложил обменяться видением ситуации. Договорились встретиться в Москве. Так и получилось. Прошла одна встреча, а на второй мы обо всем договорились.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Самедов Спартак Крылья Советов
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