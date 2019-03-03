Александр Самедов: расстались со "Спартаком" нормально

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов рассказал, как отреагировал на звонок спортивного директора "Спартака" Сергея Родионова с известием о решении расторгнуть контракт, которое принято на совете директоров клуба. По словам игрока, он был удивлен.– Расстались с клубом мы абсолютно нормально. "Спартак" в декабре позвонил, сказал, что видит ситуацию вот так, я сказал, что после отпуска вернусь и поговорим. Встретились, поговорили – клуб сказал свои условия расторжения контракта, я свои. "Спартак" полностью удовлетворил мои пожелания, мы разошлись мирно, я благодарен клубу, все хорошо.– Я был в отпуске в Таиланде. Мне действительно позвонил Сергей Юрьевич, рассказал о решении, которое принято на совете директоров клуба. Выслушал, сказал ок, предложил обменяться видением ситуации. Договорились встретиться в Москве. Так и получилось. Прошла одна встреча, а на второй мы обо всем договорились.