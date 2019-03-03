Александр Самедов - о Глушакове: что было между Денисом и Каррерой, могу только догадываться

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов высказался по поводу ситуации вокруг капитана "Спартака" Дениса Глушакова.– Никак. Это его жизнь, личная жизнь, мне это неинтересно. Каждый отвечает за это сам.– Сливали? Не верю в принципе в такое. Есть какие-то личные отношения, они, наверное, были у того же Дениса с Каррерой. О чем они разговаривали, что между ними было, могу только догадываться. Еще раз – в слив не верю. Это бред.