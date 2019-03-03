РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
...
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
16 Енисей 17 10
полная таблица

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Крылья Советов (Россия)

ОренбургНет датыКрылья
Советов
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов

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Александр Самедов - о Глушакове: что было между Денисом и Каррерой, могу только догадываться

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов высказался по поводу ситуации вокруг капитана "Спартака" Дениса Глушакова.

– Тема Глушакова и все, что с ней связано – как относитесь к критике болельщиков?

– Никак. Это его жизнь, личная жизнь, мне это неинтересно. Каждый отвечает за это сам.

– Я о футбольной составляющей. Когда болельщики требуют лишить его повязки за то, что капитан слил Карреру.

– Сливали? Не верю в принципе в такое. Есть какие-то личные отношения, они, наверное, были у того же Дениса с Каррерой. О чем они разговаривали, что между ними было, могу только догадываться. Еще раз – в слив не верю. Это бред.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Самедов Каррера Спартак Крылья Советов
Сегодня, 07:55
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