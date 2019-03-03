Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Рифат Жемалетдинов - о Кубке "Матч Премьер": в таком формате даже лучше проводить подготовку к весенней части сезона

Нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов остался доволен турниром "Фонбет Кубок Матч Премьер".

"В таком формате, пожалуй, лучше проводить подготовку к весенней части сезона. Мы получили достаточно игровой практики уже на первом сборе. Через игры с сильными соперниками всегда проще набирать форму, чем через тренировки. Обидно только, что смазали концовку турнира и упустили трофей", - цитируют футболиста "Известия".
Теги: Жемалетдинов Локомотив
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