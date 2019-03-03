Рубин (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Рубин03.03.19Ахмат
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Рубин1 - 130.11.18Динамо

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Источник: Федор Кудряшов вылетел в Турцию для подписания контракта с "Фенербахче"

Sport24 сообщает, что бывший защитник "Рубина" Федор Кудряшов в ближайшее время перейдет в "Фенербахче".

31-летний футболист вылетел в Турцию, чтобы заключить контракт со стамбульским клубом. О сделке может быть объявлено уже сегодня. Сообщалось, что "Фенербахче" предложил Кудряшову контракт сроком на 6 месяцев с опцией продления на один год.

Напомним, "Рубин" объявил о расторжении контракта с Кудряшовым 10 января.
Теги: Кудряшов Рубин Фенербахче
Сегодня, 11:49
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#1  Kytarba  Сочи (Сегодня, 12:37)
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Болеет за:
«Химки»
Кудряшова ожидал в Локо"-там кадровые проблемы на левом фланге обороны,Спартак вроде решил эту проблему а у Локо" не Рыбус,не Лысов не годятся грубо говоря),по кр.мере пока так.И вообще в Локо" видимо наступил время кардинальных перемен в составе.Ныне и Чорлука сильно сдал ,от этого и игра Квирквелия поблекла ,Если Игнатьев ,который совсем не защитник и это чувствуется в международных матчах, ну он все таки как то прижился с этой роли правого защитника и претензии к нему меньше всех ,но другие защитники как то расслабились что ли и нет в них каких то новых красок в игре ,а в современном футболе играть на старом багаже это вчерашний день.И я очень удивлен,что Локо" рассталя Пейчиновичем,вроде так его фамилия,думаю это связано с финансовыми делами,а так он был одним из лучших не только среди защитников,но и среди футболистов Локо" в целом.Кроме всего скажу и не популярную вещь..Мной глубоко уважаемый Семин в работе уже так же вчерашний день.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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