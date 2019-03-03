Хавбек "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос подтвердил свой переход в "Зенит"

Полузащитник "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос заявил, что переходит в "Зенит"."Это важный шаг в моей карьере. Я хочу продолжать расти как в личном плане, так и футбольном. Переезд в Европу поможет мне в моем росте. Думаю, я мог бы еще что-то дать "Боке". Надеюсь, что однажды вернусь. Я благодарен всем людям в клубе", - сказал игрок.