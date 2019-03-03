Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Хавбек "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос подтвердил свой переход в "Зенит"

Полузащитник "Бока Хуниорс" Вильмар Барриос заявил, что переходит в "Зенит".

"Это важный шаг в моей карьере. Я хочу продолжать расти как в личном плане, так и футбольном. Переезд в Европу поможет мне в моем росте. Думаю, я мог бы еще что-то дать "Боке". Надеюсь, что однажды вернусь. Я благодарен всем людям в клубе", - сказал игрок.

ESPN
Теги: Барриос Зенит Бока Хуниорс
Сегодня, 12:17
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(1)
#4  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 12:33)
  • -1
  •  (1)
online

Игрок вроде сильный .хотя странно что досихпор никто из европейских клубов его не купил !?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#3  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 12:33)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
ща хоп и в Рому...
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
#2  Медведь Русский   (Сегодня, 12:29)
  • +1
  •  (1)
online

судя по характеристикам довольный опорник. Если и правда так, то такой игрок нам нужен
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#1  Серж1  Питер (Сегодня, 12:19)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
вот это уже действительно усиление

еще нап забивной нужен
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
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