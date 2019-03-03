Ростов (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Енисей03.03.19Ростов
Ростов10.03.19Арсенал
Тула
Сыгранные
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Источник: Сверрир Ингасон согласовал контракт с ПАОКом

"Чемпионат" сообщает, что защитник "Ростова" Сверрир Ингасон согласовал контракт с ПАОКом.

Сегодня футболист отправился из Дубая в Грецию для того, чтобы пройти медицинское обследование для греческого клуба.

Исландец выступает за "Ростов" с лета 2017 года. В нынешнем сезоне РПЛ он забил два гола в 17 встречах.
Теги: ПАОК Ингасон Ростов
Сегодня, 14:04
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