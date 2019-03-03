Источник: Сверрир Ингасон согласовал контракт с ПАОКом

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ростов (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Енисей
|03.03.19
|Ростов
|Ростов
|10.03.19
|Арсенал
Тула
|Сыгранные
|Крылья
Советов
|1 - 008.12.18
|Ростов
|Ростов
|0 - 002.12.18
|ЦСКА
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"Чемпионат" сообщает, что защитник "Ростова" Сверрир Ингасон согласовал контракт с ПАОКом.
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