Ростов (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Енисей03.03.19Ростов
Ростов10.03.19Арсенал
Тула
Сыгранные
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Иван Саввиди: мы ведем переговоры с "Ростовом" по Ингасону. Сделка еще не закрыта

Владелец ПАОКа Иван Саввиди заявил, что его клуб еще не подписал контракт с защитником "Ростова" Сверриром Ингасоном.

"Я не слышал, чтобы сделка уже была закрыта. Пока ведем с ним переговоры, переход возможен", - цитирует Саввиди Sport24.
Теги: ПАОК Саввиди Ингасон Ростов
Сегодня, 14:28
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 15:10)
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ростов красавцы.умееют делать деньги!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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