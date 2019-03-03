Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Урал (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Ахмат
|10.03.19
|Урал
|Сыгранные
|Динамо
|4 - 009.12.18
|Урал
|Краснодар
|2 - 002.12.18
|Урал
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Павел Погребняк приступил к тренировкам в общей группе "Урала"
Форвард "Урала" Павел Погребняк приступил к тренировкам в общей группе, сообщила пресс-служба клуба.
Нападающий принял участие в вечернем занятии на сборе в Пафосе, участвовал во всех упражнениях, в том числе и в двухсторонней игре. На первом сборе "Урала" Погребняк работал по индивидуальной программе.
Напомним 35-летний Погребняк получил травму ахиллова сухожилия в апреле 2018 года и с тех пор не играл.
Нападающий принял участие в вечернем занятии на сборе в Пафосе, участвовал во всех упражнениях, в том числе и в двухсторонней игре. На первом сборе "Урала" Погребняк работал по индивидуальной программе.
Напомним 35-летний Погребняк получил травму ахиллова сухожилия в апреле 2018 года и с тех пор не играл.
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