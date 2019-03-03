Урал (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Ахмат10.03.19Урал
Сыгранные
Динамо4 - 009.12.18Урал
Краснодар2 - 002.12.18Урал

Новости партнеров

Павел Погребняк приступил к тренировкам в общей группе "Урала"

Форвард "Урала" Павел Погребняк приступил к тренировкам в общей группе, сообщила пресс-служба клуба.

Нападающий принял участие в вечернем занятии на сборе в Пафосе, участвовал во всех упражнениях, в том числе и в двухсторонней игре. На первом сборе "Урала" Погребняк работал по индивидуальной программе.

Напомним 35-летний Погребняк получил травму ахиллова сухожилия в апреле 2018 года и с тех пор не играл.
Теги: Урал Погребняк
Сегодня, 15:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.