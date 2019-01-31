Георгий Джикия: не жалею, что выбрал сборную России, а не Грузии

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что не пожалел, выбрав российскую национальную сборную."Когда меня впервые вызвали в сборную России, я был игроком "Амкара". Тогда это были товарищеские матчи, поэтому я мог играть и не считаться официально заигранным за Россию. Было много звонков, разговоров, я сам летал в Грузию. Но сделал свой выбор и ни о чем не жалею.Я так захотел. Это был только мой выбор. Даже с родителями не советовался. Они меня поддержали. Выбор такой сделал, потому что тут родился, вырос, прошел через все, добился успехов, тут оценили мои достижения, и это приятно. Надеюсь, что не стану со временем ненужным", - сказал Джикия.