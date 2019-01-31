РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Георгий Джикия: не жалею, что выбрал сборную России, а не Грузии

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что не пожалел, выбрав российскую национальную сборную.

"Когда меня впервые вызвали в сборную России, я был игроком "Амкара". Тогда это были товарищеские матчи, поэтому я мог играть и не считаться официально заигранным за Россию. Было много звонков, разговоров, я сам летал в Грузию. Но сделал свой выбор и ни о чем не жалею.

Я так захотел. Это был только мой выбор. Даже с родителями не советовался. Они меня поддержали. Выбор такой сделал, потому что тут родился, вырос, прошел через все, добился успехов, тут оценили мои достижения, и это приятно. Надеюсь, что не стану со временем ненужным", - сказал Джикия.

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Теги: Джикия Сборная Грузии Сборная России
Сегодня, 15:45
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(3)
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 16:59)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да мы тоже.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Volodia379   (Сегодня, 16:09)
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  •  (2)
online

Цитата из одного старого фильма"Кинжал видишь смерти хочешь"! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#1  CSKA085  Москва (Сегодня, 15:51)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
капитан очевидность
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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