Агент Сердара Азмуна: мне ничего не известно о предложении "Зенита"

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
9 Уотфорд 24 33
10 Борнмут 24 33
11 Лестер  24 32
12 Вест Хэм 24 31
13 Брайтон  24 26
14 Ньюкасл 24 24
15 Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон 24 23
17 Бернли 24 23
18 Кардифф 24 19
19 Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд 24 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 22 37
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
7 Ницца 22 34
8 Марсель 21 31
9 Реймс 22 31
10 Ренн 22 30
11 Ним 22 29
12 Бордо 21 28
13 Тулуза 22 26
14 Нант 22 24
15 Анже 22 24
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар 21 26
11 Атлетик Б 21 26
12 Леванте 21 26
13 Вальядолид 21 25
14 Жирона 21 24
15 Эспаньол 21 24
16 Леганес 21 23
17 Райо Вальекано 21 23
18 Сельта 21 21
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 21 12
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
12 Парма 21 28
13 Дженоа 21 23
14 Кальяри 21 21
14 СПАЛ 21 21
16 Удинезе 21 18
17 Эмполи 21 17
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 21 8(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 РБ Лейпциг 19 34
5 Айнтрахт Ф 19 31
6 Хоффенхайм 19 28
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 19 26
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 19 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 19 47
3 Фейеноорд 19 39
4 АЗ Алкмаар 19 29
5 Витесс 19 29
6 Утрехт 19 28
7 ВВВ-Венло 19 26
8 Хераклес 19 26
9 Виллем II 19 25
10 Фортуна С 19 23
11 Херенвен 19 22
12 Зволле 19 21
13 Ден Хааг 19 21
14 Эммен 19 21
15 Эксельсиор 19 19
16 Гронинген 19 18
17 НАК Бреда 19 16
18 Де Графсхап 19 15
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Агент Сердара Азмуна: мне ничего не известно о предложении "Зенита"

Агент нападающего "Рубина" Сердара Азмуна Мехди Хагитали прокомментировал информацию об интересе к форварду со стороны "Зенита".

"Мне ничего не известно о предложении "Зенита" по Азмуну. Но это ваша страна, так что, возможно, новости там появляются быстрее. Я сейчас в Иране, Сердар тоже, но в России подобное предложение, возможно, и было сделано. По поводу появлявшейся в СМИ информации, могу сказать, что действительно были переговоры с "Вулверхэмптоном" — англичане хотели арендовать Азмуна, "Рубин" был готов на это, но с правом последующего выкупа. И поначалу все шло хорошо, однако потом английская сторона прервала переговоры. Сегодня у них закрытие трансферного окна, и последний шанс на то, что сделка состоится. Так что в данный момент никакой конкретики. Возможно, какие-то запросы приходят в «Рубин», но я не веду никаких переговоров прямо сейчас", - цитирует агента Sport24.
Теги: Азмун Зенит Рубин АПЛ Вулверхэмптон
Сегодня, 16:21
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#1  Blessing  Спб (Сегодня, 16:56)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Блин, им судьба подмигнула, а они не чешутся, не знают... Что за люди, что за настроения, довольствоваться тем, что есть, и не думать о своём счастье, само идущее в руки.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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