Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Геннадий Орлов: разговоры о цвете кожи возможного новичка "Зенита" Барриоса - это глупости

Известный российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал трансферные слухи, связанные с питерским "Зенитом".

"Все те, кого "Зенит" приглашает, — это люди, которые умеют играть в футбол и хорошо это делают. Рибалта, значит, работает. Азмун? Это будет усиление для "Зенита", так же считает и Сергей Семак. Это не замена Кокорину. "Зенит" его давно хотел приобрести. Он индивидуально очень сильный игрок. Я считаю иранца одним из лучших футболистов чемпионата России. В пятерку он точно входит по всем показателям. Он может обыграть защитника один в один. У нас редко кто это делает в РПЛ. У него поставленный удар, точные передачи, великолепно играет вверху. Это то, что должен уметь хороший футболист. Я его лично знаю, он давно в России, он говорит на нашем языке. Поэтому с адаптацией у него проблем не будет.

Разговоры о цвете кожи возможного новичка "Зенита" Вильмара Барриоса — это глупости. Халк тоже был темнокожим. И Витсель был смуглый. Всегда среди людей процентов 5-7 есть те, которые просто, откровенно говоря, расисты. От этого никуда не деться. Но что теперь, на них ориентироваться? Футболист в первую очередь должен быть профессионалом и хорошим человеком. Это самое главное.

Ракицкий, конечно, в последнее время не очень выделялся, и в сборной Украины на него не очень надеялись, но ему 29 лет и ему нужен новый вызов. И этот вызов для него — "Зенит", - цитирует Орлова Sport24.
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 16:48
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#18  Frankenstein   (Сегодня, 17:14)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Cotiche

Да нет, ГСО старый флюгер, лизоблюд.Ему 5-7 % не массово и отвечают, что родина не только где сытно подают. Кушайте деда и не надо Вам вмешиваться не в свой вопрос.

С дедом то давно понятно все
Цитата: Хитрый Лис

Особенность питерского климата. У нас все белеют.

smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#17  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:13)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мишке
Сумма сделки составит 12 миллионов евро

шизанулись что-ли?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#16  Мишке   (Сегодня, 17:10)
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online

Азмун тоже негр, а вот вроде переходит уже.

По информации, сегодня, с большой долей вероятности, "Зениту" и "Рубину" удастся закрыть сделку по переходу форварда Сердара Азмуна.


Стороны согласовывают переход в том режиме, который позволит осуществить переход сегодня, чтобы завтра заявить футболиста на Лигу Европы – срок дозаявку в этот турнир истекает завтра, 1 февраля.

Сумма сделки составит 12 миллионов евро.


--------------------
мишке братское серце ат души в душу жызнь
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#15  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:09)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Нет ну понятно что негры только в других командах играют,а в зените без примесей игроки,чистокровные арийцы)

Особенность питерского климата. У нас все белеют.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#14  Cotiche   (Сегодня, 17:08)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Весело читать массовое переобувание бомжей,типа он не такой уж и черный,латинос,индеец,метис и тд)


Да нет, ГСО старый флюгер, лизоблюд.Ему 5-7 % не массово и отвечают, что родина не только где сытно подают. Кушайте деда и не надо Вам вмешиваться не в свой вопрос.
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#13  Frankenstein   (Сегодня, 17:08)
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис

Ну если некая народная команда собирает у себя по 11 негров на поле, то это действительно смешно.

Нет ну понятно что негры только в других командах играют,а в зените без примесей игроки,чистокровные арийцы)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#12  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:06)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Что и требовалось доказать)

Значит не метис? Или что ты хотел сказать?

Цитата: Frankenstein
Было бы многим по хрену,кто он там,но ваши высказывания про темнокожих игроков других команд идут в разрез в данном случае

Ну если некая народная команда собирает у себя по 11 негров на поле, то это действительно смешно.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#11  Frankenstein   (Сегодня, 17:05)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Не похер ли, кто он? Нам с ним не целоваться.

Было бы многим по хрену,кто он там,но ваши высказывания про темнокожих игроков других команд и вообще, идут в разрез в данном случае
.
Цитата: Хитрый Лис
Ну а что метис - то биологический факт

Что и требовалось доказать)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#10  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:01)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Весело читать массовое переобувание бомжей,типа он не такой уж и черный,латинос,индеец,метис и тд)

Не похер ли, кто он? Нам с ним не целоваться.
Ну а что метис - то биологический факт. Слишком светлый для настоящего мукунки.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#9  Frankenstein   (Сегодня, 17:00)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Весело читать массовое переобувание бомжей,типа он не такой уж и черный,латинос,индеец,метис и тд)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#8  Мишке   (Сегодня, 16:58)
  • +1
  •  (1)
online

Ракицкий тоже негр, а его взяли.


--------------------
мишке братское серце ат души в душу жызнь
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#7  Stilet   (Сегодня, 16:58)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Деда Гена видать не читал манифест Ландскроны на эту тему innocent
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 16:57)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Негра, это Эменики, Кайседо, а этот, просто одуванчик по сравнению с ними.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:57)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
2 расиста из питера уже отписались здесь

То что ты одного мнения с маразматиком, меня не удивляет. У; общечеловеков с головой в принципе плоховато.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 16:57)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кошице,он же сумасшедший юрикот переобувается на ходу!
Какие же двуличные людишки на болотах


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 16:55)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
2 расиста из питера уже отписались здесь
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:52)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всегда среди людей процентов 5-7 есть те, которые просто, откровенно говоря, расисты.

и те, которые либерасты и общечеловеки, которые и обезьяну в своей национальной сборной не против увидеть, лишь бы она мяч хорошо пинала.
Я считаю иранца одним из лучших футболистов чемпионата России.

Старый идиот...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Cotiche   (Сегодня, 16:52)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Конечно глупости ,разговор ни о чем в принципе. Франция в восторге, особенно Германия.
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
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