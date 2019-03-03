Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Рубин (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Рубин
|03.03.19
|Ахмат
|ЦСКА
|10.03.19
|Рубин
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Рубин
|1 - 130.11.18
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"Рубин" подписал контракт с 27-летним полузащитником Евгением Башкировым
"Рубин" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Евгения Башкирова.
Соглашение рассчитано на полтора года.
Евгений Башкиров родился 6 июля 1991 года в Санкт-Петербурге. Центральный полузащитник. Воспитанник петербургского "Зенита". Выступал за молодежную команду "Зенита", а также за "Томь" (Томск) и "Крылья Советов" (Самара), с которыми выступал и в ФНЛ, и в Премьер-лиге.
Соглашение рассчитано на полтора года.
Евгений Башкиров родился 6 июля 1991 года в Санкт-Петербурге. Центральный полузащитник. Воспитанник петербургского "Зенита". Выступал за молодежную команду "Зенита", а также за "Томь" (Томск) и "Крылья Советов" (Самара), с которыми выступал и в ФНЛ, и в Премьер-лиге.
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