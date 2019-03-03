Рубин (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Рубин03.03.19Ахмат
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Рубин1 - 130.11.18Динамо

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"Рубин" подписал контракт с 27-летним полузащитником Евгением Башкировым

"Рубин" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Евгения Башкирова.

Соглашение рассчитано на полтора года.

Евгений Башкиров родился 6 июля 1991 года в Санкт-Петербурге. Центральный полузащитник. Воспитанник петербургского "Зенита". Выступал за молодежную команду "Зенита", а также за "Томь" (Томск) и "Крылья Советов" (Самара), с которыми выступал и в ФНЛ, и в Премьер-лиге.
Теги: Башкиров Рубин
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