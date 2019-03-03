Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Зе Луиш: хочу стать лучшим бомбардиром РПЛ

Нападающий "Спартака" Зе Луиш признался, что он ставит перед собой задачу на текущий сезон стать лучшим бомбардиром чемпионата России.

Зе Луил. Фото: championat.com
"Кто в "Спартаке" главная звезда после ухода Промеса? Нет такого. Лично я никогда себя не чувствовал звездой. Просто делаю свою работу. Приятно, что работа дает результаты, ее признают. Но Зе Луиш это не про звездность, а про труд.

Я вырос как игрок и как личность. Научился контролировать свои эмоции. Теперь концентрируюсь только на том, что действительно важно.

Я ставлю перед собой такую задачу – стать лучшим бомбардиром чемпионата. Ведь если ты стал лучшим, значит, уже помог своей команде. Тот случай, когда личная мотивация не мешает командной, а наоборот – помогает", - цитирует Зе Луиша "Спорт-Экспресс".
Теги: Зе Луиш Спартак
Сегодня, 20:02
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 20:19)
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Болеет за:
ЦСКА
так в чем проблема?ты старше и опытнее Чалова, но пока что губишь моменты порой как школьник


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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