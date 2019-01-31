РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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"Истанбул Башакшехир" предлагает Кудряшову контракт на 1,5 года с зарплатой 1 млн евро

"Истанбул Башакшехир" предлагает российскому защитнику Фёдору Кудряшову контракт на 1,5 года с зарплатой € 1 млн в год.

Сейчас футболист находится в Турции. В случае успешных переговоров и медицинского обследования защитник в ближайшее время подпишет контракт с турецким клубом. Стоит отметить, что с Кудряшовым до последнего вёл переговоры "Зенит", но затем питерский клуб взял паузу.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кудряшов
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