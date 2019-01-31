"Истанбул Башакшехир" предлагает Кудряшову контракт на 1,5 года с зарплатой 1 млн евро

"Истанбул Башакшехир" предлагает российскому защитнику Фёдору Кудряшову контракт на 1,5 года с зарплатой € 1 млн в год.Сейчас футболист находится в Турции. В случае успешных переговоров и медицинского обследования защитник в ближайшее время подпишет контракт с турецким клубом. Стоит отметить, что с Кудряшовым до последнего вёл переговоры "Зенит", но затем питерский клуб взял паузу.