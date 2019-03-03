ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Эйдур Арон Сигурбьорнссон входит в сферу интересов ЦСКА

Защитник исландского "Валюра" Эйдур Арон Сигурбьорнссон может перейти в ЦСКА, сообщает Sport24.

28-летний исландец может заменить Виктора Васина, который уже в течение года продолжает восстановление после травмы крестообразных связок. Ранее сообщалось об интересе армейцев к капитану "Стремсгодсета", 24-летнему норвежцу Якобу Глеснесу.

Сигурбьорнссон имеет опыт игры в чемпионате Швеции, а также во втором норвежском и третьем немецком дивизионе. В 2017 году защитник был вынужден вернуться на родину по семейным обстоятельствам.
Теги: ЦСКА Трансферы
Сегодня, 21:07
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#6  Stilet   (Сегодня, 21:55)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Хитрый Лис,
Деду Гену Орлова точно удар хватит smile
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:45)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сигр..Сигур..Сигурби...бьо...сигубьенсе...
Короче, Эйдур!
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  filin89  Коми Африка (Сегодня, 21:29)
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Болеет за:
«Локомотив»
28 лет. Цэ таких не покупает, утка.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#3  ФК ЦСКА  Москва (Сегодня, 21:19)
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Saveger
скоро под видом футболистов в Россию из Исландии будут завозить простых рыбаков и бухгалтеров

уж с бухгалтерами- перебор...своих некуда девать...
Регистрация: 25.12.2018 [жалоба]
#2  CSKA085  Москва (Сегодня, 21:17)
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
бред,игроку через месяц 29
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 21:10)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
скоро под видом футболистов в Россию из Исландии будут завозить простых рыбаков и бухгалтеров


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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