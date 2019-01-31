"Эспаньол" может арендовать у "Зенита" Матиаса Краневиттера

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер может стать игроком "Эспаньола", сообщает Sport.es.Отмечается, что испанский клуб планирует арендовать футболиста.Ранее Краневиттер признался, что хочет покинуть российский клуб из-за нехватки игрового времени.Хавбек перешёл в "Зенит" из мадридского "Атлетико" в 2017 году.