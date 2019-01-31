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"Эспаньол" может арендовать у "Зенита" Матиаса Краневиттера

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер может стать игроком "Эспаньола", сообщает Sport.es.

Отмечается, что испанский клуб планирует арендовать футболиста.

Ранее Краневиттер признался, что хочет покинуть российский клуб из-за нехватки игрового времени.

Хавбек перешёл в "Зенит" из мадридского "Атлетико" в 2017 году.
Теги: Краневиттер Эспаньол Зенит Ла Лига Трансферы
Сегодня, 21:16
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#3  zenitchik123   (Сегодня, 21:27)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Свечку поставлю

стакан налью
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:21)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хоть и атеист, но свечку поставлю.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Роман Евсеенко   (Сегодня, 21:20)
  • -1
  •  (3)
online

Не верю
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
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