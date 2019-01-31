Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|...
|13
|Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|...
|20
|Уэска
|21
|12
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
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"Эспаньол" может арендовать у "Зенита" Матиаса Краневиттера
Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер может стать игроком "Эспаньола", сообщает Sport.es.
Отмечается, что испанский клуб планирует арендовать футболиста.
Ранее Краневиттер признался, что хочет покинуть российский клуб из-за нехватки игрового времени.
Хавбек перешёл в "Зенит" из мадридского "Атлетико" в 2017 году.
Отмечается, что испанский клуб планирует арендовать футболиста.
Ранее Краневиттер признался, что хочет покинуть российский клуб из-за нехватки игрового времени.
Хавбек перешёл в "Зенит" из мадридского "Атлетико" в 2017 году.
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