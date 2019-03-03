"Рубин" подписал контракты с двумя вратарями

«Рубин» подписал контракты с двумя голкиперами: 17-летним Давидом Волком и 25-летним Алексеем Городовым! ??



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Подробнее: https://t.co/lBpti7Sw8n pic.twitter.com/jUNLL8FbEQ — «Рубин» Казань (@fcrk) January 31, 2019

Голкиперы Давид Волк и Алексей Городовой подписали контракты с "Рубином".Волк является воспитанником казанского клуба. В 2017-2018 годах 17-летний голкипер выступал за дубль нижнекамского "Нефтехимика".Городовой выступал за команды "Динамо" (Ставрополь), "Сахалин", "Якутия" и "Спартак" (Нальчик). Последние два сезона 25-летний футболист выступал в клубе из второго дивизиона чемпионата Норвегии "Конгсвингер".