Рубин (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Рубин03.03.19Ахмат
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Рубин1 - 130.11.18Динамо

Новости партнеров

"Рубин" подписал контракты с двумя вратарями

Голкиперы Давид Волк и Алексей Городовой подписали контракты с "Рубином".



Волк является воспитанником казанского клуба. В 2017-2018 годах 17-летний голкипер выступал за дубль нижнекамского "Нефтехимика".

Городовой выступал за команды "Динамо" (Ставрополь), "Сахалин", "Якутия" и "Спартак" (Нальчик). Последние два сезона 25-летний футболист выступал в клубе из второго дивизиона чемпионата Норвегии "Конгсвингер".
Теги: Рубин
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