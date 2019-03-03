Арсенал Тула (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
Ростов10.03.19Арсенал
Тула
Сыгранные
Ахмат2 - 010.12.18Арсенал
Тула
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Тульский "Арсенал" разгромил соперника из Сербии в товарищеском матче

Тульский "Арсенал" в рамках подготовки к возобновлению сезона в товарищеском матче уверенно переиграл сербский клуб "Младость Лучани".

Арсенал (Россия) – Младость Лучани (Сербия) – 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Божич (9), 1:1 – Ожегович (35), 2:1 – Макаров (49), 3:1 – Кангва (72), 4:1 – Бакаев (85).

"Арсенал": Шамов, Хагуш, Денисов (Беляев, 61), Коне (Григалава, 61), Володько (Альварес, 61), Костадинов (Мохаммед, 61), Ивакин (Бакаев, 61), Макаров (Кангва, 61), Лесовой (Мирзов, 61), Аджоев (Ткачев, 61), Ожегович (Джорджевич, 61).
Теги: Арсенал Тула
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