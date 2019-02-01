РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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18-летний воспитанник "Локомотива" Климов продолжит карьеру в Бельгии

Российский форвард Кирилл Климов продолжит карьеру в чемпионате Бельгии.

18-летний воспитанник "Локо" стал игроком клуба "Серкль Брюгге", сообщила пресс-служба бельгийцев.

18-летний воспитанник "Локомотива" Климов продолжит карьеру в Бельгии


В нынешнем сезоне Климов провел за молодежку "Локомотива" четыре матча в молодежном первенстве России и отметился одним забитым мячом. Также на его счету три игры в юношеской лиге УЕФА.
Сегодня, 12:00
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#1  Busist  Eagle city (Сегодня, 13:13)
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Парень , не подведи родителя! он у тебя красавчик


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Регистрация: 13.02.2007 [жалоба]
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