Ростов (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
...
16 Енисей 17 10
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Енисей03.03.19Ростов
Ростов10.03.19Арсенал
Тула
Сыгранные
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Сверрир Ингасон перешел в ПАОК (видео)

Защитник "Ростова" Сверрир Ингасон перешел в ПАОК.

Греческий клуб объявил о подписании с 25-летним исландцем контракта до 2022 года. В новой команде Ингасон будет выступать под 4-м номером.




Ингасон перешел в "Ростов" летом 2017 года из испанской "Гранады". В составе российской команды защитник провел 49 матчей, забил 5 мячей и сделал 1 голевой пас.
Теги: Ростов ПАОК Ингасон
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#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:07)
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Болеет за:
«Ростов»
Ростову конечно нужно освобождаться от легионеров, но уход Ингассона это потеря.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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