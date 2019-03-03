Сверрир Ингасон перешел в ПАОК (видео)

Защитник "Ростова" Сверрир Ингасон перешел в ПАОК.Греческий клуб объявил о подписании с 25-летним исландцем контракта до 2022 года. В новой команде Ингасон будет выступать под 4-м номером.Ингасон перешел в "Ростов" летом 2017 года из испанской "Гранады". В составе российской команды защитник провел 49 матчей, забил 5 мячей и сделал 1 голевой пас.