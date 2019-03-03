Ахмат (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Рубин03.03.19Ахмат
Ахмат10.03.19Урал
Сыгранные
Ахмат2 - 010.12.18Арсенал
Тула
Енисей1 - 101.12.18Ахмат

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Второй бомбардир молодежного первенства из "Ахмата" отправился в аренду в литовскую "Палангу"

Нападающий "Ахмата" Идрис Умаев продолжит карьеру вторую часть сезона проведет в "Паланге".

20-летний форвард будет выступать за литовский клуб на правах аренды до конца июня.



В минувшем сезоне Умаев вместе с Даниилом Макеевым из "Рубина" стал вторым бомбардиром молодежного первенства России (по 17 голов).
Теги: Ахмат
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