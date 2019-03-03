Второй бомбардир молодежного первенства из "Ахмата" отправился в аренду в литовскую "Палангу"

Нападающий Идрис Умаев 4 февраля отправится на сбор на Кипр в составе литовской команды «Паланга». Воспитанник чеченского футбола будет выступать за литовский клуб на правах аренды до конца июня. pic.twitter.com/d36BfBrg4I — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 31, 2019

Нападающий "Ахмата" Идрис Умаев продолжит карьеру вторую часть сезона проведет в "Паланге".20-летний форвард будет выступать за литовский клуб на правах аренды до конца июня.В минувшем сезоне Умаев вместе с Даниилом Макеевым из "Рубина" стал вторым бомбардиром молодежного первенства России (по 17 голов).