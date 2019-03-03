Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ахмат (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Рубин
|03.03.19
|Ахмат
|Ахмат
|10.03.19
|Урал
|Сыгранные
|Ахмат
|2 - 010.12.18
|Арсенал
Тула
|Енисей
|1 - 101.12.18
|Ахмат
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Второй бомбардир молодежного первенства из "Ахмата" отправился в аренду в литовскую "Палангу"
Нападающий "Ахмата" Идрис Умаев продолжит карьеру вторую часть сезона проведет в "Паланге".
20-летний форвард будет выступать за литовский клуб на правах аренды до конца июня.
В минувшем сезоне Умаев вместе с Даниилом Макеевым из "Рубина" стал вторым бомбардиром молодежного первенства России (по 17 голов).
20-летний форвард будет выступать за литовский клуб на правах аренды до конца июня.
Нападающий Идрис Умаев 4 февраля отправится на сбор на Кипр в составе литовской команды «Паланга». Воспитанник чеченского футбола будет выступать за литовский клуб на правах аренды до конца июня. pic.twitter.com/d36BfBrg4I— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 31, 2019
В минувшем сезоне Умаев вместе с Даниилом Макеевым из "Рубина" стал вторым бомбардиром молодежного первенства России (по 17 голов).
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