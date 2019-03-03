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Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Крылья Советов (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Оренбург
|Нет даты
|Крылья
Советов
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Сыгранные
|Крылья
Советов
|1 - 008.12.18
|Ростов
|Спартак
|3 - 125.11.18
|Крылья
Советов
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"Крылья Советов" погасят долг перед Лорией в течение недели
Руководство "Крыльев Советов" погасит долг по заработной плате перед бывшим вратарем команды Гиорги Лорией в течение недели, сообщил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.
В январе 33-летний голкипер сборной Грузии перешел в немецкий "Магдебург" на правах свободного агента, так как "Крылья Советов" расторгли с ним контракт осенью 2018 года. Лория выступал за "Крылья Советов" с 2015 по 2018 годы и провел за самарскую команду 40 матчей в рамках премьер-лиги и Кубка России. В сезоне-2017/18 голкипер выступал в аренде в махачкалинском "Анжи", за который провел 13 матчей в чемпионате России.
"Это было не судебное дело. Он подал в палату по разрешению споров РФС заявления по его старым долгам. Палата обязала нас закрыть долги перед ним. На данный момент долг не погашен, но в течение недели оплатим. Палата дает время неделю, и в этот срок мы все вопросы закроем, конечно", - цитирует Шикунова РИА Новости.
В январе 33-летний голкипер сборной Грузии перешел в немецкий "Магдебург" на правах свободного агента, так как "Крылья Советов" расторгли с ним контракт осенью 2018 года. Лория выступал за "Крылья Советов" с 2015 по 2018 годы и провел за самарскую команду 40 матчей в рамках премьер-лиги и Кубка России. В сезоне-2017/18 голкипер выступал в аренде в махачкалинском "Анжи", за который провел 13 матчей в чемпионате России.
"Это было не судебное дело. Он подал в палату по разрешению споров РФС заявления по его старым долгам. Палата обязала нас закрыть долги перед ним. На данный момент долг не погашен, но в течение недели оплатим. Палата дает время неделю, и в этот срок мы все вопросы закроем, конечно", - цитирует Шикунова РИА Новости.
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