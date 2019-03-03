Крылья Советов (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Спартак3 - 125.11.18Крылья
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"Крылья Советов" погасят долг перед Лорией в течение недели

Руководство "Крыльев Советов" погасит долг по заработной плате перед бывшим вратарем команды Гиорги Лорией в течение недели, сообщил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

В январе 33-летний голкипер сборной Грузии перешел в немецкий "Магдебург" на правах свободного агента, так как "Крылья Советов" расторгли с ним контракт осенью 2018 года. Лория выступал за "Крылья Советов" с 2015 по 2018 годы и провел за самарскую команду 40 матчей в рамках премьер-лиги и Кубка России. В сезоне-2017/18 голкипер выступал в аренде в махачкалинском "Анжи", за который провел 13 матчей в чемпионате России.

"Это было не судебное дело. Он подал в палату по разрешению споров РФС заявления по его старым долгам. Палата обязала нас закрыть долги перед ним. На данный момент долг не погашен, но в течение недели оплатим. Палата дает время неделю, и в этот срок мы все вопросы закроем, конечно", - цитирует Шикунова РИА Новости.
Теги: Крылья Советов Лория
Сегодня, 16:25
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