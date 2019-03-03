Ринат Билялетдинов: переход из "Рубина" в "Зенит" - отработанная схема

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
Рубин (Россия)
|Рубин
|03.03.19
|Ахмат
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
Зенит (Россия)
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:59
"Ростов" потерял Ингасона, ещё один украинец переезжает в Россию. Главные трансферные новости РПЛ и Европы (1)
"Ростов" потерял Ингасона, ещё один украинец переезжает в Россию. Главные трансферные новости РПЛ и Европы (1)
15:51
Агент Мевли: аренда моего клиента в "Эмполи" все еще возможна, в ближайшие два часа все решится
Агент Мевли: аренда моего клиента в "Эмполи" все еще возможна, в ближайшие два часа все решится
13:55
Защитник "Тулузы" Тодибо присоединится к "Барселоне" зимой, а не летом, как планировалось ранее (видео)
Защитник "Тулузы" Тодибо присоединится к "Барселоне" зимой, а не летом, как планировалось ранее (видео)
13:38
Леонарду Жардим: "Монако" был активен на трансферном рынке, новые игроки дадут нам больше вариативности (7)
Леонарду Жардим: "Монако" был активен на трансферном рынке, новые игроки дадут нам больше вариативности (7)
12:33
"Барселона" приобрела защитника сборной Бразилии U-20 Эмерсона и отдала его в аренду в "Бетис"
"Барселона" приобрела защитника сборной Бразилии U-20 Эмерсона и отдала его в аренду в "Бетис"
10:11
Дмитрий Парфенов - о Погребняке: надеемся, что он полностью восстановится к возобновлению сезона
Дмитрий Парфенов - о Погребняке: надеемся, что он полностью восстановится к возобновлению сезона
08:46
Александр Дюков: количество центров по подготовке футбольных тренеров в РФ должно быть увеличено (2)
Александр Дюков: количество центров по подготовке футбольных тренеров в РФ должно быть увеличено (2)
08:36
Артур Малоян перешел в "Урожай" (3)
Артур Малоян перешел в "Урожай" (3)
Вчера, 23:50
Питер Крауч подписал контракт с "Бернли"
Питер Крауч подписал контракт с "Бернли"
Вчера, 23:48
Идрис Умаев перешел на правах аренды в "Палангу"
Идрис Умаев перешел на правах аренды в "Палангу"
Вчера, 23:04
Вильмар Барриос прошел медосмотр для "Зенита" (фото) (48)
Вильмар Барриос прошел медосмотр для "Зенита" (фото) (48)
Ринат Билялетдинов: переход из "Рубина" в "Зенит" - отработанная схема
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал переход нападающего казанцев Сердара Азмуна в "Зенит".
- Переход игроков из "Рубина" в "Зенит" - это отработанная схема, - говорит Билялетдинов. - Она уже существует больше десяти лет. Это подтверждают трансферы Бухарова, Рондона, Рязанцева, Ансальди, Могилевца, Оздоева, Набиуллина из Казани в Петербург. Наверное, между клубами отлажены юридическо-правовые вопросы. Ничего сверхъестественного в этом не вижу.
"Рубин" заработает деньги, которые сможет пустить в дело. Казанцы вовремя расстались с недешевыми футболистами, разгрузили платежную ведомость. Но если Азмун в выстрелит в Питере и потом окажется в одной из европейских топ-лиг, то в плюсе окажется и "Зенит". На такое развитие событий немало шансов.
Считаю, что клубам ничего не мешает взаимодействовать в трансферных сделках. Партнерскими отношениями это вряд ли можно назвать, но в деловых связях ничего зазорного нет. Если они выгодны для всех сторон, как в случае с Рондоном, Бухаровым, то это нормально.
- Цена на Азмуна в 12 миллионов евро не занижена?
- Сумма зависит от перспектив трансфера. Покупка иранца действительно не самая дорогая для "Зенита" - с учетом повышения стоимости футболистов во всем мире, траты на Азмуна кажутся средними. Это не 30 миллионов за Данни и, тем более, не такой громкий переход, как было с Халком и Витселем.
- Вы считаете, сам Азмун не ошибается, переходя в "Зенит"? Далеко не все там заигрывают.
- Питерцам срочно требуется другого плана нападающий, чем Дзюба и Заболотный. У "Зенита" начиная с матчей против минского "Динамо" (в третьем отборочном раунде Лиги Европы россияне прошли белорусов с общим счетом 8:5 - Прим.) тактика свелась к забросам из центра поля в штрафную площадь. Там начиналась борьба, подборы, врывания высокорослого Ерохина и так далее. Это приносило плоды до определенной поры. Когда начали нарываться на более крепких центральных защитников, то система дала сбой.
Правильно, что зенитовские ветераны были недовольны качеством игры команды. "Зенит" нуждается в освежении тактического рисунка. Считаю, что вариант с Сердаром правильный, потому что требуется разнообразие - иначе чемпионства не видать.
"Спорт-Экспресс"
- Переход игроков из "Рубина" в "Зенит" - это отработанная схема, - говорит Билялетдинов. - Она уже существует больше десяти лет. Это подтверждают трансферы Бухарова, Рондона, Рязанцева, Ансальди, Могилевца, Оздоева, Набиуллина из Казани в Петербург. Наверное, между клубами отлажены юридическо-правовые вопросы. Ничего сверхъестественного в этом не вижу.
"Рубин" заработает деньги, которые сможет пустить в дело. Казанцы вовремя расстались с недешевыми футболистами, разгрузили платежную ведомость. Но если Азмун в выстрелит в Питере и потом окажется в одной из европейских топ-лиг, то в плюсе окажется и "Зенит". На такое развитие событий немало шансов.
Считаю, что клубам ничего не мешает взаимодействовать в трансферных сделках. Партнерскими отношениями это вряд ли можно назвать, но в деловых связях ничего зазорного нет. Если они выгодны для всех сторон, как в случае с Рондоном, Бухаровым, то это нормально.
- Цена на Азмуна в 12 миллионов евро не занижена?
- Сумма зависит от перспектив трансфера. Покупка иранца действительно не самая дорогая для "Зенита" - с учетом повышения стоимости футболистов во всем мире, траты на Азмуна кажутся средними. Это не 30 миллионов за Данни и, тем более, не такой громкий переход, как было с Халком и Витселем.
- Вы считаете, сам Азмун не ошибается, переходя в "Зенит"? Далеко не все там заигрывают.
- Питерцам срочно требуется другого плана нападающий, чем Дзюба и Заболотный. У "Зенита" начиная с матчей против минского "Динамо" (в третьем отборочном раунде Лиги Европы россияне прошли белорусов с общим счетом 8:5 - Прим.) тактика свелась к забросам из центра поля в штрафную площадь. Там начиналась борьба, подборы, врывания высокорослого Ерохина и так далее. Это приносило плоды до определенной поры. Когда начали нарываться на более крепких центральных защитников, то система дала сбой.
Правильно, что зенитовские ветераны были недовольны качеством игры команды. "Зенит" нуждается в освежении тактического рисунка. Считаю, что вариант с Сердаром правильный, потому что требуется разнообразие - иначе чемпионства не видать.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.