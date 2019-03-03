ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Зоран Тошич: слежу за ЦСКА. Две победы над "Реалом" - очень неожиданно

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич сообщил, что внимательно следит за играми своего бывшего клуба - ЦСКА.

"После того, как летом 2017-го ушел из ЦСКА, конечно же, следил за командой и болел за нее, практически каждую игру по возможности смотрю и знаю обо всех изменениях. Поддерживаю связь с теми, с кем играл - Дзагоевым, Щенниковым, а также сотрудниками клуба. Да, мы не общаемся каждый день, но остаемся в контакте.

Честно, очень удивился, что ЦСКА два раза выиграл у "Реала". Но это лишь показывает, что такая новая, молодая команда имеет сильные качества и большой потенциал. Если говорить о сезоне в целом, думал, у ЦСКА этот чемпионат получится тяжелым. Но команда снова сумела выстроить игру и идет на хорошем месте. Конечно, у нее есть шанс стать первой. Почему нет?", - цитирует Тошича "Спорт-Экспресс".
Теги: Тошич ЦСКА Реал
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