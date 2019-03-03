Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
ЦСКА (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Арсенал
Тула
|03.03.19
|ЦСКА
|ЦСКА
|10.03.19
|Рубин
|Сыгранные
|ЦСКА
|2 - 108.12.18
|Енисей
|Ростов
|0 - 002.12.18
|ЦСКА
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Зоран Тошич: слежу за ЦСКА. Две победы над "Реалом" - очень неожиданно
Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич сообщил, что внимательно следит за играми своего бывшего клуба - ЦСКА.
"После того, как летом 2017-го ушел из ЦСКА, конечно же, следил за командой и болел за нее, практически каждую игру по возможности смотрю и знаю обо всех изменениях. Поддерживаю связь с теми, с кем играл - Дзагоевым, Щенниковым, а также сотрудниками клуба. Да, мы не общаемся каждый день, но остаемся в контакте.
Честно, очень удивился, что ЦСКА два раза выиграл у "Реала". Но это лишь показывает, что такая новая, молодая команда имеет сильные качества и большой потенциал. Если говорить о сезоне в целом, думал, у ЦСКА этот чемпионат получится тяжелым. Но команда снова сумела выстроить игру и идет на хорошем месте. Конечно, у нее есть шанс стать первой. Почему нет?", - цитирует Тошича "Спорт-Экспресс".
"После того, как летом 2017-го ушел из ЦСКА, конечно же, следил за командой и болел за нее, практически каждую игру по возможности смотрю и знаю обо всех изменениях. Поддерживаю связь с теми, с кем играл - Дзагоевым, Щенниковым, а также сотрудниками клуба. Да, мы не общаемся каждый день, но остаемся в контакте.
Честно, очень удивился, что ЦСКА два раза выиграл у "Реала". Но это лишь показывает, что такая новая, молодая команда имеет сильные качества и большой потенциал. Если говорить о сезоне в целом, думал, у ЦСКА этот чемпионат получится тяжелым. Но команда снова сумела выстроить игру и идет на хорошем месте. Конечно, у нее есть шанс стать первой. Почему нет?", - цитирует Тошича "Спорт-Экспресс".
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