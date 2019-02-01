Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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Александр Дюков: переход на систему "осень-весна" не смог кардинально изменить российский футбол
Переход на схему проведения чемпионата России "осень-весна", который состоялся в 2011 году, не смог кардинально изменить российский футбол. Такое мнение высказал журналистам кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в ходе поездки в Нижний Новгород.
"Переход состоялся, но это не то решение, которое позволило кардинально изменить наш футбол, он не стал лучше или хуже", - сказал Дюков.
По словам Дюкова, с переходом на данную схему были "потеряны" несколько недель теплого времени года, когда можно было бы проводить футбольные матчи. "Но когда это решение обсуждалось, в те годы лето было достаточно жарким, иногда матчи проводились при температуре плюс 30 градусов, кто-то терял сознание", - напомнил Дюков. При этом положительной ролью перехода на существующую схему Дюков назвал синхронизацию календарей российских клубов, выступающих в еврокубках, с календарями ведущих клубных держав Европы.
"Когда мы принимали решение [о переходе на систему "осень-весна"], мы надеялись, что футбольная инфраструктура будет развиваться быстрее - будут строиться манежи, крытые стадионы. Если какое-то количество манежей за это время и появилось, то стадион, на котором можно играть круглогодично, был построен только один - это стадион ФК "Зенит" в Санкт-Петербурге", - добавил Дюков.
Он подчеркнул, что не выступает за обратный переход на систему "весна-осень", но при этом РФС открыт к обсуждению вопроса. "Это надо обсуждать и после обсуждения принимать решение, я предполагаю, что как и в 2010 году, сейчас мнения разделятся, будет серьезная битва. Многие клубы премьер-лиги будут против обратного перехода, а ряд клубов, в основном из низших дивизионов, будут выступать за переход", - предположил Дюков.
ТАСС
"Переход состоялся, но это не то решение, которое позволило кардинально изменить наш футбол, он не стал лучше или хуже", - сказал Дюков.
По словам Дюкова, с переходом на данную схему были "потеряны" несколько недель теплого времени года, когда можно было бы проводить футбольные матчи. "Но когда это решение обсуждалось, в те годы лето было достаточно жарким, иногда матчи проводились при температуре плюс 30 градусов, кто-то терял сознание", - напомнил Дюков. При этом положительной ролью перехода на существующую схему Дюков назвал синхронизацию календарей российских клубов, выступающих в еврокубках, с календарями ведущих клубных держав Европы.
"Когда мы принимали решение [о переходе на систему "осень-весна"], мы надеялись, что футбольная инфраструктура будет развиваться быстрее - будут строиться манежи, крытые стадионы. Если какое-то количество манежей за это время и появилось, то стадион, на котором можно играть круглогодично, был построен только один - это стадион ФК "Зенит" в Санкт-Петербурге", - добавил Дюков.
Он подчеркнул, что не выступает за обратный переход на систему "весна-осень", но при этом РФС открыт к обсуждению вопроса. "Это надо обсуждать и после обсуждения принимать решение, я предполагаю, что как и в 2010 году, сейчас мнения разделятся, будет серьезная битва. Многие клубы премьер-лиги будут против обратного перехода, а ряд клубов, в основном из низших дивизионов, будут выступать за переход", - предположил Дюков.
ТАСС
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