Александр Дюков: переход на систему "осень-весна" не смог кардинально изменить российский футбол

Переход на схему проведения чемпионата России "осень-весна", который состоялся в 2011 году, не смог кардинально изменить российский футбол. Такое мнение высказал журналистам кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в ходе поездки в Нижний Новгород."Переход состоялся, но это не то решение, которое позволило кардинально изменить наш футбол, он не стал лучше или хуже", - сказал Дюков.По словам Дюкова, с переходом на данную схему были "потеряны" несколько недель теплого времени года, когда можно было бы проводить футбольные матчи. "Но когда это решение обсуждалось, в те годы лето было достаточно жарким, иногда матчи проводились при температуре плюс 30 градусов, кто-то терял сознание", - напомнил Дюков. При этом положительной ролью перехода на существующую схему Дюков назвал синхронизацию календарей российских клубов, выступающих в еврокубках, с календарями ведущих клубных держав Европы."Когда мы принимали решение [о переходе на систему "осень-весна"], мы надеялись, что футбольная инфраструктура будет развиваться быстрее - будут строиться манежи, крытые стадионы. Если какое-то количество манежей за это время и появилось, то стадион, на котором можно играть круглогодично, был построен только один - это стадион ФК "Зенит" в Санкт-Петербурге", - добавил Дюков.Он подчеркнул, что не выступает за обратный переход на систему "весна-осень", но при этом РФС открыт к обсуждению вопроса. "Это надо обсуждать и после обсуждения принимать решение, я предполагаю, что как и в 2010 году, сейчас мнения разделятся, будет серьезная битва. Многие клубы премьер-лиги будут против обратного перехода, а ряд клубов, в основном из низших дивизионов, будут выступать за переход", - предположил Дюков.