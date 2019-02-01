РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
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16 Енисей 17 10
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Александр Дюков: переход на систему "осень-весна" не смог кардинально изменить российский футбол

Переход на схему проведения чемпионата России "осень-весна", который состоялся в 2011 году, не смог кардинально изменить российский футбол. Такое мнение высказал журналистам кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в ходе поездки в Нижний Новгород.

"Переход состоялся, но это не то решение, которое позволило кардинально изменить наш футбол, он не стал лучше или хуже", - сказал Дюков.

По словам Дюкова, с переходом на данную схему были "потеряны" несколько недель теплого времени года, когда можно было бы проводить футбольные матчи. "Но когда это решение обсуждалось, в те годы лето было достаточно жарким, иногда матчи проводились при температуре плюс 30 градусов, кто-то терял сознание", - напомнил Дюков. При этом положительной ролью перехода на существующую схему Дюков назвал синхронизацию календарей российских клубов, выступающих в еврокубках, с календарями ведущих клубных держав Европы.

"Когда мы принимали решение [о переходе на систему "осень-весна"], мы надеялись, что футбольная инфраструктура будет развиваться быстрее - будут строиться манежи, крытые стадионы. Если какое-то количество манежей за это время и появилось, то стадион, на котором можно играть круглогодично, был построен только один - это стадион ФК "Зенит" в Санкт-Петербурге", - добавил Дюков.

Он подчеркнул, что не выступает за обратный переход на систему "весна-осень", но при этом РФС открыт к обсуждению вопроса. "Это надо обсуждать и после обсуждения принимать решение, я предполагаю, что как и в 2010 году, сейчас мнения разделятся, будет серьезная битва. Многие клубы премьер-лиги будут против обратного перехода, а ряд клубов, в основном из низших дивизионов, будут выступать за переход", - предположил Дюков.

ТАСС
Теги: Дюков
Сегодня, 20:10
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#8  GS  Москва (Сегодня, 21:22)
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online

следующий,
Летний перерыв раз в 2 года сейчас определяется ФИФА и УЕФА из-за ЧМ и ЧЕ.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 21:00)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Давайте переобувайтесь, башмачники.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 20:53)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Причина не в сроках, не в легионерах и даже не в крытых стадионах, а в том, что в РФС сидят жопоголовые особи.
Наверное нужно было сперва все запланировать, а не сокрушаться потом, что крытый стадион построили только один, на муниц. деньги и за восемь лет.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:32)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
От перестановки кругов местами слагаемое не меняется. Мозгов построить крытые арены к чемпионату мира у чинушей не хватило.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  следующий   (Сегодня, 20:29)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: пушкин
Насколько помню, Дюков в то время не переставал говорить, что Зенит от этого перехода только на трансферах зарабатывал бы до 40млн дол. Щас забыл.

Ой они многое говорили. Гинер например говорил, что перерыв летом, даст возможность ЦСКА играть на коммерческих турнирах и зарабатывать деньги.
Хочется его спросить, за 6 лет, много он на таких турнирах заработал???????????
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 20:29)
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Он его только угробил.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  пушкин  спб (Сегодня, 20:25)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Насколько помню, Дюков в то время не переставал говорить, что Зенит от этого перехода только на трансферах зарабатывал бы до 40млн дол. Щас забыл.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:23)
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Мы не западная Европа. Самое главное - иметь крытые арены. Без этого невозможен полноценный чемпионат. Иначе ноябрь-декабрь - это не футбол, а мучение.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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