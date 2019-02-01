РПЛ 2018/19

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1 Зенит 17 34
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3 ЦСКА 17 30
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6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
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10 Оренбург 16 22
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Рассмотрение ходатайства о продлении ареста Кокорину и Мамаеву назначено на 6 февраля

В Тверской суд Москвы поступили материалы следствия с ходатайством о продлении ареста нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву до 8 апреля.

Заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 6 февраля в 12:00. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

РИА Новости
Теги: Кокорин Мамаев
Вчера, 22:15
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Вчера, 22:50)
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Болеет за:
«Зенит»
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Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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