РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Василий Уткин: Россия снова становится метрополией на постсоветском пространстве

Журналист Василий Уткин поделился мнением об участии в чемпионате России игроков из стран постсоветского пространства.

"Как я уже говорил, мне нравится, что с уходом бешеных денег Россия как-то сама собой снова становится метрополией на постсоветском пространстве. Украина обеднела раньше. Прочие страны при многообразии проблем все равно ориентированы на российский рынок. Не исключительно. Но естественно.

Сегодня в России играют лучший защитник, а может и игрок Грузии Кверквелия, приехал Ракицкий, через Россию проехал Одил Ахмедов, сейчас тут Шомуродов, Селюк какого-то славного казашонка пиарит... В "Енисей" через 3 дня после хайпового Ракицкого приехал не последний игрок украинской молодежки Данченко. Что-то не слыхать проклятий. Кстати, зачем забывать практику Зинченко в "Уфе"?

Это бизнес. Это карьеры парней. Это хороший порядок. Лучше, чем семеро югославов по уцененке. Это положение метрополии в футбольном пространстве, которое России достается даром, как обычно. Может, в этот раз получится распорядиться. Сейчас еще Шапаренко приедет. Если не в "Краснодар", то в "Рубин". Жизнь побеждает говнополитику", – написал Уткин в телеграме.
Теги: Уткин
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