Василий Уткин: Россия снова становится метрополией на постсоветском пространстве

Журналист Василий Уткин поделился мнением об участии в чемпионате России игроков из стран постсоветского пространства."Как я уже говорил, мне нравится, что с уходом бешеных денег Россия как-то сама собой снова становится метрополией на постсоветском пространстве. Украина обеднела раньше. Прочие страны при многообразии проблем все равно ориентированы на российский рынок. Не исключительно. Но естественно.Сегодня в России играют лучший защитник, а может и игрок Грузии Кверквелия, приехал Ракицкий, через Россию проехал Одил Ахмедов, сейчас тут Шомуродов, Селюк какого-то славного казашонка пиарит... В "Енисей" через 3 дня после хайпового Ракицкого приехал не последний игрок украинской молодежки Данченко. Что-то не слыхать проклятий. Кстати, зачем забывать практику Зинченко в "Уфе"?Это бизнес. Это карьеры парней. Это хороший порядок. Лучше, чем семеро югославов по уцененке. Это положение метрополии в футбольном пространстве, которое России достается даром, как обычно. Может, в этот раз получится распорядиться. Сейчас еще Шапаренко приедет. Если не в "Краснодар", то в "Рубин". Жизнь побеждает говнополитику", – написал Уткин в телеграме.