Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Сергей Семак поприветствовал Вильмара Барриоса в "Зените" (видео)

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поприветствовал новичка команды Вильмара Барриоса на сборах в Испании.

Он немного пообщался с колумбийцем, а в качестве переводчика выступил Кристиан Нобоа.



Игрока представили команде после тренировки. Колумбиец подписал контракт на 4,5 года.
Теги: Семак Зенит Барриос
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