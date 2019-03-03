Сергей Семак поприветствовал Вильмара Барриоса в "Зените" (видео)

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поприветствовал новичка команды Вильмара Барриоса на сборах в Испании.Он немного пообщался с колумбийцем, а в качестве переводчика выступил Кристиан Нобоа.Игрока представили команде после тренировки. Колумбиец подписал контракт на 4,5 года.