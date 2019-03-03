"Рубин" поблагодарил Азмуна и пожелал ему успехов

? Сердар Азмун переходит в «Зенит» из Санкт-Петербурга!



?? Мы признательны и благодарны Сердару за время, проведенное в клубе! Желаем ему успехов в дальнейшей карьере!



Подробнее: https://t.co/d52qQfsG5G pic.twitter.com/FrTL7nnHpF — «Рубин» Казань (@fcrk) February 1, 2019

Пресс-служба "Рубина" в официальном аккаунте клуба поблагодарила Сердара Азмуна и пожелала ему успехов в будущем.Напомним, накануне иранский форвард перешел в "Зенит"."Мы признательны и благодарны Сердару за время, проведенное в клубе! Желаем успехов в дальнейшей карьере!" – написано в заявлении "Рубина" на официальном сайте.В текущем сезоне 24-летний иранец сыграл в 17 матчах за казанскую команду, забил пять голов и отдал четыре голевых передачи.