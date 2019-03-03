РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Рубин (Россия)

Рубин03.03.19Ахмат
Зенит1 - 209.12.18Рубин

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

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"Рубин" поблагодарил Азмуна и пожелал ему успехов

Пресс-служба "Рубина" в официальном аккаунте клуба поблагодарила Сердара Азмуна и пожелала ему успехов в будущем.

Напомним, накануне иранский форвард перешел в "Зенит".

"Мы признательны и благодарны Сердару за время, проведенное в клубе! Желаем успехов в дальнейшей карьере!" – написано в заявлении "Рубина" на официальном сайте.



В текущем сезоне 24-летний иранец сыграл в 17 матчах за казанскую команду, забил пять голов и отдал четыре голевых передачи.
Теги: Рубин Зенит Азмун
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