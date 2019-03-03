Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Аяз Гулиев: можно выиграть трофей без красивой игры и не получить никакого удовольствия

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отметил, что от красно-белых ждут не только побед, но и красивого футбола.

– Леонид Федун заявил, что доволен не столько победой на Кубке "Матч Премьер", сколько тем, что вы показали "спартаковский футбол". Стиль игры команды, действительно, изменился?

– Конечно, согласен. Можно выиграть трофей без красивой игры и не получить никакого удовольствия. Очень здорово, когда к результату добавляется еще и эстетическая составляющая. От "Спартака" все ждут не только побед, но и красивого футбола", - цитируют Гулиева "Известия".
Теги: Спартак Гулиев
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#1  RJM555   (Сегодня, 10:00)
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че то часто этот пацан интервью раздает.......еще ни одной оффициальной игры не сыграл.....
Регистрация: 28.02.2010 [жалоба]
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