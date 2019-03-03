Ростов (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Енисей03.03.19Ростов
Ростов10.03.19Арсенал
Тула
Сыгранные
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

Новости партнеров

"Ростов" поздравил Валерия Карпина с 50-летием (видео)

"Ростов" поздравил с юбилеем главного тренера команды Валерия Карпина, которому накануне исполнилось 50 лет.

"Вы не только настоящий профессионал своего дела, но и яркая личность за пределами поля. В свое время Ваша игра вызывала восхищение у любителей футбола, а сейчас Вы достойно представляете тренерскую профессию.

Мы верим, что впереди у нас много ярких совместных побед. Желаем вам неиссякаемой энергии, здоровья и исполнения всего задуманного!" — говорится в поздравлении на официальном сайте дончан.

[media=https://vk.com/video-33352573_456240070]

После 17 туров "Ростов" занимает в таблице РПЛ 7-е место.
Теги: Ростов Карпин
Сегодня, 09:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.