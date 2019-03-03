"Ростов" поздравил Валерия Карпина с 50-летием (видео)

"Ростов" поздравил с юбилеем главного тренера команды Валерия Карпина, которому накануне исполнилось 50 лет."Вы не только настоящий профессионал своего дела, но и яркая личность за пределами поля. В свое время Ваша игра вызывала восхищение у любителей футбола, а сейчас Вы достойно представляете тренерскую профессию.Мы верим, что впереди у нас много ярких совместных побед. Желаем вам неиссякаемой энергии, здоровья и исполнения всего задуманного!" — говорится в поздравлении на официальном сайте дончан.[media=https://vk.com/video-33352573_456240070]После 17 туров "Ростов" занимает в таблице РПЛ 7-е место.