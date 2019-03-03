РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
полная таблица

Динамо (Россия)

Уфа03.03.19Динамо
Динамо4 - 009.12.18Урал

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Новости партнеров

РПЛ утвердила календарь на март. "Динамо" и "Спартак" сыграют на новой арене 10 марта

РПЛ утвердила календарь матчей чемпионата России на март.

"Динамо" сыграет первый матч на новом стадионе 10 марта против "Спартака".

18-й тур

1 марта (пятница)

«Оренбург» – «Анжи» – 16:30

2 марта (суббота)

«Урал» – «Зенит» – 11:30

«Арсенал» – ЦСКА – 14:00

«Локомотив» – «Крылья Советов» – 16:30

«Рубин» – «Ахмат» – 19:00

3 марта (воскресенье)

«Енисей» – «Ростов» – 14:00

«Уфа» – «Динамо» – 16:30

«Спартак» – «Краснодар» – 19:00

19-й тур

9 марта (суббота)

«Крылья Советов» – «Енисей» – 14:00

ЦСКА – «Рубин» – 16:30

10 марта (воскресенье)

«Краснодар» – «Оренбург» – 14:00

«Зенит» – «Уфа» – 16:30

«Динамо» – «Спартак» – 19:00

«Анжи» – «Локомотив» – 21:00

11 марта (понедельник)

«Ахмат» – «Урал» – 17:30

«Ростов» – «Арсенал» – 19:30

20-й тур

15 марта (пятница)

«Анжи» – «Крылья Советов» – 19:30

16 марта (суббота)

«Оренбург» – «Динамо» – 11:30

«Урал» – ЦСКА – 14:00

«Рубин» – «Ростов» – 16:30

«Арсенал» – «Енисей» – 19:00

17 марта (воскресенье)

«Уфа» – «Ахмат» – 14:00

«Локомотив» – «Краснодар» – 16:30

«Спартак» – «Зенит» – 19:00

21-й тур

29 марта (пятница)

«Крылья Советов» – «Арсенал» – 18:30

30 марта (суббота)

«Енисей» – «Рубин» – 11:30

«Динамо» – «Локомотив» – 14:00

«Ахмат» – «Спартак» – 16:30

«Ростов» – «Урал» – 19:00

31 марта (воскресенье)

«Зенит» – «Оренбург» – 14:00

ЦСКА – «Уфа» – 16:30

«Краснодар» – «Анжи» – 19:00
Теги: Динамо Спартак
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#1  stepanmlc   (Сегодня, 10:03)
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Болеет за:
«Спартак»
выепать мусарню на их празднике, было бы шикарно smirk


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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