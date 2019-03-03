РПЛ утвердила календарь на март. "Динамо" и "Спартак" сыграют на новой арене 10 марта

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
Динамо (Россия)
|Уфа
|03.03.19
|Динамо
|Динамо
|4 - 009.12.18
|Урал
Спартак (Россия)
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
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18-й тур
1 марта (пятница)
«Оренбург» – «Анжи» – 16:30
2 марта (суббота)
«Урал» – «Зенит» – 11:30
«Арсенал» – ЦСКА – 14:00
«Локомотив» – «Крылья Советов» – 16:30
«Рубин» – «Ахмат» – 19:00
3 марта (воскресенье)
«Енисей» – «Ростов» – 14:00
«Уфа» – «Динамо» – 16:30
«Спартак» – «Краснодар» – 19:00
19-й тур
9 марта (суббота)
«Крылья Советов» – «Енисей» – 14:00
ЦСКА – «Рубин» – 16:30
10 марта (воскресенье)
«Краснодар» – «Оренбург» – 14:00
«Зенит» – «Уфа» – 16:30
«Динамо» – «Спартак» – 19:00
«Анжи» – «Локомотив» – 21:00
11 марта (понедельник)
«Ахмат» – «Урал» – 17:30
«Ростов» – «Арсенал» – 19:30
20-й тур
15 марта (пятница)
«Анжи» – «Крылья Советов» – 19:30
16 марта (суббота)
«Оренбург» – «Динамо» – 11:30
«Урал» – ЦСКА – 14:00
«Рубин» – «Ростов» – 16:30
«Арсенал» – «Енисей» – 19:00
17 марта (воскресенье)
«Уфа» – «Ахмат» – 14:00
«Локомотив» – «Краснодар» – 16:30
«Спартак» – «Зенит» – 19:00
21-й тур
29 марта (пятница)
«Крылья Советов» – «Арсенал» – 18:30
30 марта (суббота)
«Енисей» – «Рубин» – 11:30
«Динамо» – «Локомотив» – 14:00
«Ахмат» – «Спартак» – 16:30
«Ростов» – «Урал» – 19:00
31 марта (воскресенье)
«Зенит» – «Оренбург» – 14:00
ЦСКА – «Уфа» – 16:30
«Краснодар» – «Анжи» – 19:00
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