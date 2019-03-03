Вильмар Барриос взял в "Зените" номер, под которым играл Семак

Новобранец "Зенита" Вильмар Барриос будет выступать в новом клубе под 25-м номером.Ранее под этим номером в петербургском клубе выступал нынешний главный тренер Сергей Семак."Вильмар взял номер 25. Уверен, это правильный выбор!" – написал Семак в инстаграме.