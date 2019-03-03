РПЛ 2018/19

# Команда И О
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
...
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
полная таблица

Уфа (Россия)

Уфа03.03.19Динамо
Краснодар1 - 109.12.18Уфа

Рубин (Россия)

Рубин03.03.19Ахмат
Зенит1 - 209.12.18Рубин

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Голкипер "Рубина" Акмурзин находится на просмотре в "Уфе"

Вратарь "Рубина" Тимур Акмурзин может продолжить карьеру в "Уфе".

По информации "Бизнес Online", 21-летний голкипер находится в расположении башкирского клуба на просмотре. Действующее соглашение игрока с "Рубином" истекает летом этого года.

Акмурзин является воспитанником "Рубина", но не провел за основную команду ни одной официальной игры.
Теги: Уфа Рубин
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