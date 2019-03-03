Гендиректор "Балтики" - об аренде Давыдова: Денис хочет, чтобы "Спартак" проявил к нему уважение

Гендиректор "Балтики" Тажутдин Качукаев прокомментировал возможную аренду нападающего "Спартака" Дениса Давыдова."По Давыдову ситуация в стадии обсуждения. Мы высказали свое мнение и "Спартаку", и Денису, и его агенту. Агент нас услышал, но Давыдов хочет, чтобы "Спартак" проявил к нему уважение и рассчитался, как с Самедовым, до конца сезона.Сам Денис готов к нам перейти, но, естественно, мы не можем платить ему спартаковскую зарплату. "Спартак" же придерживается позиции "уходи свободным агентом, но оставь деньги в клубе".Давыдова такая ситуация не устраивает", – сказал Качукаев.Напомним, контракт 23-летнего форварда с красно-белыми рассчитан до июня 2019 года.