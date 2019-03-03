Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Гендиректор "Балтики" - об аренде Давыдова: Денис хочет, чтобы "Спартак" проявил к нему уважение

Гендиректор "Балтики" Тажутдин Качукаев прокомментировал возможную аренду нападающего "Спартака" Дениса Давыдова.

"По Давыдову ситуация в стадии обсуждения. Мы высказали свое мнение и "Спартаку", и Денису, и его агенту. Агент нас услышал, но Давыдов хочет, чтобы "Спартак" проявил к нему уважение и рассчитался, как с Самедовым, до конца сезона.

Сам Денис готов к нам перейти, но, естественно, мы не можем платить ему спартаковскую зарплату. "Спартак" же придерживается позиции "уходи свободным агентом, но оставь деньги в клубе".

Давыдова такая ситуация не устраивает", – сказал Качукаев.

Напомним, контракт 23-летнего форварда с красно-белыми рассчитан до июня 2019 года.

Матч ТВ
Теги: Спартак Балтика Давыдов
Сегодня, 11:23
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8
(5)
#8  dreamcatcher   (Сегодня, 13:40)
  • -1
  •  (1)
online

Голова - врач.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#7  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 12:43)
  • +3
  •  (5)
online

Уважение, в отличии от большой зарплаты, можно только заслужить. Работая в коллективе, ничем другим кроме самоотверженного труда на общий результат, уважения добиться невозможно, Мальчику уже 23, а работать он уже не хочет. Увы, этот "гений" оказался пустышкой. Может, в "Балтике" или где-то ещё, оставшись без больших денег он наконец-то и выплюнет пустышку изо рта. Денису давно пора становиться мужчиной.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#6  mitin1  Россия (Сегодня, 11:52)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Мэсси негодуэт!!

бородач,
Ёпт... Эксперт пришел... Читал, что ли, что в контракте написано?
Регистрация: 18.04.2009 [жалоба]
#5  бородач  счётная палата (Сегодня, 11:45)
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Динамо» М
Бензинные уже оборзели,хотят обьять необьятное-- -- не шпартальке, а проходной двор --одних на куй посылают--других деньгами осыпают-- вот на такие случаи есть такая штука--контракт называется-- так что платить Давыдову придется...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#4  Городовой  Россия (Сегодня, 11:38)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Вот и выяснился главный критерий человека.Бабло.Хочет еще отступных за полгода и бесплатно уйти)Далеко пойдет парнишка.Уважения?С какого перепуга?Что он сделал для клуба?)


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#3  Moonspell  Москва (Сегодня, 11:38)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак так к нему уважение проявил отпуская на все четыре стороны не требуя компенсации!
Регистрация: 2.06.2009 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 11:33)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, а за что Давыдова уважать то? Он получал деньги в Спартаке просто так, ничего не давая взамен и хочет уважения? Он хочет ещё денег? И решил себя с Самедовым сравнить? Да даже не сравнить, а поставить вровень. Да просто этот бездарь и полный лентяй просто все берега попутал.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Мишке   (Сегодня, 11:31)
  • +5
  •  (9)

Месси охерел от восторга)))) Самедов то пользу приносил Спартаку. поэтому с ним и поступили достойно.
А что этот чмырек для Спартака сделал? Гонял чертей на ноуте в Юрмале))))

Уважение заслужить надо.


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мишке братское серце ат души в душу жызнь
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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