Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Халк: я был очень привязан к Дзюбе

Форвард китайского "Шанхай Теллэйс" Халк, выступавший ранее за "Зенит", поделился впечатлениями от совместной игры с нападающим сине-бело-голубых Артемом Дзюбой.

"Я смотрел чемпионат мира и я рад, что Дзюбе удалось там себя так проявить. Его увидели во всем мире, и он полностью заслужил этот успех.

Дзюба — очень хороший человек. Он никогда не нервничал, всегда был радостным в раздевалке, всегда получал удовольствие от игры, как будто от танца. Я был очень привязан к Дзюбе. Я всегда с удовольствием играл на него, с моих передач он забил много мячей. Дзюба — очень подвижный нападающий, он очень хорошо играет головой. Несмотря на высокий рост, он очень техничен.

Когда я уехал в Китай, Дзюба очень грустил и присылал мне сообщения, в которых просил меня вернуться. Может быть, мы еще когда-нибудь сыграем вместе. С таким же успехом, как и раньше", – сказал Халк.
Теги: Халк Дзюба Зенит
Сегодня, 12:52
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#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 13:32)
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Kytarba,
вафлеглот,ты опять тосты свои лизоблюдские произносишь? stuck_out_tongue_winking_eye Пора бы уже остановиться. Поверь уебище одноразовое,что ни Халк,ни Дзюба,.ни Красножан с Файзулиным,ни тем более покойный Сарсания в них не нуждаются. Ты лучше оставь их для своего лечащего врача или для санитара,который фиксирует тебя на кровати после того как тебя отшпилит твой сосед по палате.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  maradona72  Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:17)
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online

Когда я уехал в Китай, Дзюба очень грустил и присылал мне сообщения, в которых просил меня вернуться.


Можно слезу пустить. Почти роман. Прям герои Горбатой горы.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
#1  Kytarba  Сочи (Сегодня, 13:13)
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online
Болеет за:
«Химки»
Халк наш парень, будь то всю жизнь на Кавказе прожил.Чтит, уважает место где он работал, жил..оставил самые приятные впечатления играя в Рос.клубе и как футболист и как человек.Вот это и есть настоящий мужик.Ну а Дзюба наш, до мозга костей Россиянин.С возрастом человек начинает хуже соображать. Но одни выживают из ума в 60 лет, а другие сохраняют его ясным до глубокой ...Вот Дзюба светлая голова, весь позитив до глубокой старости.Желаю ему 100 лет жизни.Лично он со сборной России принес мне огромную радость на ЧМ.Уважуха и всего хорошего ему и его семье.Не охота переходит на другую ветку и поэтому здесь скажу.Когда Сарсания обратился к тренеру "Спартак" Нальчик Красножану,(эти две личности ,одни из моих любимых людей в Рос.футболе)на счет Файзулина ,то Красножан ему ответил ,что Файзулин в футболе умеет все и будет звездой Рос.футбола.Так и было в футбольном плане ,но характер Файзулина не имеет лидерских качеств ,как напр.у того же Дзюба и поэтому его мастерство не полностью реализован в Рос.футболе.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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